A un día de las elecciones presidenciales, según el reporte de las autoridades, en ninguno de los 42 municipios del Valle del Cauca hay situaciones que puedan afectar la jornada electoral. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo generó una alerta temprana por eventuales acciones de grupos delincuenciales y Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) que afecten las elecciones. Tres municipios, Buenaventura, Jamundí y Cali, están en riesgo extremo, y otros siete, en riesgo alto.

En medio de este panorama, los vallecaucanos podrán ejercer su derecho al voto y escoger a uno de los seis candidatos a la Presidencia de la República.



Para analistas consultados por EL TIEMPO, es factible que Gustavo Petro, candidato por el Pacto Histórico, obtenga, el 29 de mayo próximo, una votación alta y supere por amplio margen a Federico Gutiérrez, ‘Fico’, del Equipo por Colombia, Rodolfo Hernández, del Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción y Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza, quienes son los que más marcan en las diferentes encuestas.



Tras el estallido social del año pasado, que se vivió con marcada intensidad en Cali y el Valle del Cauca, Petro se presenta, argumentan los analistas, como una alternativa al continuismo del gobierno de Iván Duque. El candidato del Pacto Histórico quedó fortalecido en el Valle del Cauca tras los resultados de las elecciones legislativas de marzo pasado, en las que su movimiento alcanzó cinco curules en la Cámara de Representantes, además de que mantuvo a tres senadores.



Cabe recordar también que Petro y su fórmula a la vicepresidencia, Francia Márquez, recibieron en el Valle del Cauca una altísima votación en las consultas interpartidistas, que se realizaron también el 13 de marzo.



No obstante, en este territorio son fuertes los partidos que le apuestan a la permanencia en el poder de la actual tendencia política. En el Valle del Cauca, María Fernanda Cabal, una de los senadores del Centro Democrático con más votos en las elecciones legislativas, tiene un gran caudal político en los sectores de derecha. Los senadores electos Juan Carlos Garcés y Norma Hurtado, del Partido de la U, y Carlos Abraham Jiménez, Carlos Fernando Motoa y José Luis Pérez, de Cambio Radical, también son grandes electores y le apuestan a la continuidad en la Casa de Nariño de las actuales políticas.



Juan Carlos Gómez, director del programa de Ciencia Política de la universidad Icesi, afirmó que, con base en un análisis comparativo entre las elecciones anteriores y estas, “en primera vuelta, definitivamente, el Pacto Histórico sí va a marcar una distancia muy importante con relación a los segundos o terceros competidores, que pueden ser ‘Fico’ y Hernández”.



Hernández ha subido progresivamente en las encuestas, mientras Gutiérrez gana pocos puntos o se estanca en los sondeos de los diferentes encuestadores.



Gómez cree que el candidato del Pacto Histórico puede “hasta doblar la diferencia porcentual de votación con la de ‘Fico’, aunque este haya crecido en las últimas encuestas”.



El analista considera, sin embargo, que esa ventaja de Petro sobre los demás competidores no significa que se pueda mantener para la segunda vuelta. “Dependiendo de la brecha (del candidato del Pacto Histórico sobre los demás) va a ver posibilidades de mayores alianzas entre los partidos perdedores para intentar atajar el Pacto Histórico”, indicó.



El historiador, investigador, escritor y docente de derecho en la Universidad Santiago de Cali, Pedro González Sevillano, también ve que Petro está fuerte en el Pacífico: “Noto en el Pacífico un gran apoyo para el Pacto Histórico, no veo por ningún lado las otras corrientes como cuando uno mira las elecciones para Senado y Cámara. Generalmente, el Pacífico es visitado por estas fechas por políticos de Popayán y Pasto, le hablo más de la costa caucana y nariñense, lo que es Guapi, Barbacoas, Timbiquí y Tumaco, pero veo que no hay presencia esta vez de los políticos de las capitales”.



González señaló que “en Buenaventura es más heterogénea la cosa, porque tiene más contacto con Cali y hay de todas las tendencias; he visto varios paisanos con ‘Fico’, pero Petro tiene mucha acogida y Sergio Fajardo poco suena. Sandra de las Lajas (fórmula del candidato por Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez) tampoco ha despertado interés en Tumaco, su tierra natal. Luis Gilberto (fórmula de Fajardo) es conocido en el Chocó, pero en la costa caucana y nariñense no es muy conocido”.



José Julián Serrano, jefe del programa editorial de la Universidad Autónoma de Occidente, calificó las elecciones del próximo domingo, como “urgentes, pero no históricas como las de hace cuatro años cuando estaba en juego la implementación del acuerdo de paz con las Farc”. Serrano cree que las elecciones presidenciales son diferentes a las legislativas y por esa razón, el Pacto Histórico no saldrá victorioso por amplio margen en el Valle del Cauca. Explicó que el voto de opinión está bastante dividido entre dos extremos y entre estos está emergiendo recientemente, en el centro, el ingeniero Rodolfo Hernández. La remontada de este afectará a los extremos en materia de votos.



Serrano está seguro de que habrá segunda vuelta, y en la primera vuelta, como sucede casi siempre, la gente votará por el candidato que realmente quiere, y en la segunda votará para que no gane el que menos le gusta.



Los gremios económicos del Valle del Cauca han subrayado que son imparciales en esta campaña y que solo les interesa que el próximo presidente, sea que sea, se convierta en un aliado para el progreso de Cali, el Valle del Cauca y el suroccidente. En ese sentido, entregaron una agenda de prioridades, que contiene los aspectos estratégicos para el desarrollo del territorio, a las personas encargadas de los temas económicos y programáticos de cada una de las campañas.



Ese derrotero fue elaborado articuladamente en los últimos dos meses por diferentes organizaciones del sector privado del departamento, tales como la Cámara de Comercio de Cali, el Comité Intergremial y Empresarial del Valle (CIEV), Invest Pacific, la Andi seccional suroccidente, la Unidad de Acción Vallecaucana y ProPacífico. El objetivo de esta agenda es “contribuir al posicionamiento de prioridades para la competitividad y el desarrollo social de la región”.



Alejandro Sánchez López de Mesa, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Valle del Cauca, dijo que tras las “dudas que se gestaron” en las elecciones para el Congreso, en marzo pasado, se duplicaron las solicitudes de personas que quieren ser observadoras de la MOE. Sin embargo, ese interés inusitado de ser observador electoral se presta, según Sánchez, para una práctica que se descubrió en las elecciones legislativas: algunas empresas presionaron a sus empleados para ser observadores, o les dieron incentivos para ser testigos electorales en ciudades diferentes al lugar de su residencia. “Estas personas no pudieron ejercer su derecho al voto”, recalcó el coordinador de la MOE.

