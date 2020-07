'Contagios están por debajo de lo esperado y no bajamos la guardia’

El Valle del Cauca cuenta con más de 1.000 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), de las cuales, 789 son para pacientes con coronavirus. Hasta el lunes 26 julio, la cifra de camas por covid-19 iba en 688 con un 47 por ciento (327) de ocupación por casos confirmados y un 30 por ciento (206) por casos probables. O sea que 155 camas de UCI estaban disponibles y representaban el 23 por ciento.

“Estamos por debajo de lo esperado, gracias al trabajo en los municipios. No hemos sobrepasado nuestra capacidad”, dijo la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, quien ayer señaló que la cifra de camas para pacientes con coronavirus en el departamento llegó a esas 789.

“En Cali, los casos han ido subiendo, pero escalonadamente. Yo creo que en dos semanas se va a ver la diferencia y creo que no vamos tener esos picos altísimos por el trabajo tan importante de las alcaldías”. Pero insistió en que la ciudadanía debe poner su aporte en prevención con el buen uso del tapabocas, el lavado constante de manos y guardando el distanciamiento de dos metros entre cada persona.



Lesmes coincidió con la gobernadora Clara Luz Roldán, quien señaló que la sociedad vallecaucana debe aprender a convivir con el covid-19, sin dejar de lado medidas ni bioseguridad.



La enfermedad se volvió un desafío para científicos que buscan la anhelada vacuna en el mundo con el tiempo en contra, a la vez que en la región se buscan salidas que permitan reducir los riesgos de gravedad de los pacientes para evitar ser llevados a una UCI. Es así que expertos y epidemiólogos, comenzando por el alcalde de los caleños, el médico, Jorge Iván Ospina, así como por la médica y exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, han venido solicitando apoyo de profesionales de Perú, Cuba y Ecuador con la puesta en marcha del estudio clínico de la Ivermectina, sobre todo, porque en Guayaquil, en la vecina nación ecuatoriana, este medicamento ha dado buenos resultados.



“El virus en el mundo se conocía, pero no de esta manera. Lo que se está haciendo ha sido experimental; el mundo ha ido aprendiendo sobre la marcha. En la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay epidemiólogos con una experiencia académica, pero todo lo que se ha hecho es de tipo experimental. Nosotros estamos haciendo lo que han hecho los otros”, expresó la médica Toro al respecto.



El médico Rodrigo Guerrero, quien fue alcalde de Cali dos veces, dijo: “Bienvenidos los estudios controlados que se estén adelantando en Cali y cuyos resultados resolverán el dilema. Pero bienvenidas también las intervenciones de búsqueda, aislamiento y tratamiento domiciliario precoz que ha venido adelantando la Alcaldía de Cali. Pronto veremos sus resultados. Mientras tanto no se puede abandonar el uso de la mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico”.



El infectólogo del Hospital Universitario del Valle Ernesto Martínez señaló que si bien fueron impactantes las experiencias de Perú, Loreto y Guayaquil, entre ellas, Ivermectina, “lo que no pudieron demostrar claramente fue si el control de la enfermedad se debió al uso del medicamento”.



CALI