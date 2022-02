A dos semanas de las elecciones de Senado y Cámara de Representantes en todo el país, no solo los candidatos en las regiones, en especial, en el Valle del Cauca, buscan cautivar el mayor número de votantes para el domingo 13 de marzo que los lleve a curules.

Organizaciones no gubernamentales, como la Unidad de Acción Vallecaucana (UAV) y la Misión de Observación Electoral (MOE), así como estamentos oficiales, entre ellos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional vienen promoviendo iniciativas para que la población acuda a las urnas y ejerza su derecho al voto, pero a elegir de manera libre, transparente y democrática.



Son campañas que invitan a la participación, como la de la UAV con el nombre ‘Tu voto tiene poder’ para elegir el Congreso.



“En esta ocasión el eslogan es ‘Valle vota Valle’, con el que se promueve el voto por líderes del territorio, que aumenten la representación de la región y que apalanquen recursos e impulsen proyectos para el desarrollo del departamento”, dijo Daniel López, director ejecutivo de la UAV.



Pero los riesgos de fraude electoral y el temor entre algunos candidatos que lo han hecho visible en sus redes sociales son latentes.



“Votar: una acción tan sencilla como fundamental para garantizar el bienestar de nuestra democracia”, expresó Alejandro Sánchez, coordinador regional de la MOE.



“¿Pero cómo votar y elegir libremente a quienes nos representan cuando diariamente en nuestro país nos enfrentamos a la presencia de los grupos armados ilegales, a la violencia contra líderes y lideresas, al clientelismo y a otras situaciones que restringen el ejercicio de nuestro derecho?”.



Según la MOE, el Valle tiene cuatro municipios con riesgos de fraude en comicios por Senado y dos más por quienes buscan la Cámara. Hay 14 municipios con riesgos por violencia.



El municipio del Valle con factores indicativos de fraude electoral y factores de violencia es Buga.



Para el coordinador regional de la MOE, es necesario que los esfuerzos institucionales se concentren allí, de tal manera que se puedan detectar posibles irregularidades en estas elecciones.



No obstante, en Cali no se reportan fraudes ni en Buenaventura, pero sí hay riesgos de violencia. El Cairo tiene riesgo medio en elecciones a Cámara por fraude, mientras que Versalles, para Senado.



Candidatos como Yitcy Becerra, de Centro Esperanza, quien va tras Cámara, pide evitar compra de votos. “Es una amenaza el fraude electoral para la democracia”.



Míldred Arias también busca curul de la Cámara y dijo que con más educación hay menos corrupción.



Los municipios con riesgos por violencia, con un índice de riesgo alto y extremo son Cali, Bolívar y Buenaventura.



En este listado de riesgos elevados, según la MOE, también están Buga, Florida, Jamundí y Tuluá.



Andalucía, Bugalagrande, Candelaria, Dagua, El Dovio, Sevilla y Yumbo con riesgos medios por violencia en comicios.

Ojo con delitos electorales

En el Consejo Nacional Electoral (CNE) señalan que el constreñimiento al sufragante es un delito de tipo penal.



También son delitos penales el fraude al sufragante, el voto fraudulento y el tráfico de votos.



En el CNE y en la Registraduría promueven la campaña de denunciar estos hechos.



CALI