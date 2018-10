En el Valle, feminicidios ahora se visibilizan más

Los feminicidios en el Valle del Cauca, es decir, los asesinatos de mujeres por su condición de género, aumentaron en un 130 por ciento hasta mediados del mes pasado.

De hecho, la Secretaría de la Mujer. Equidad de Género y Diversidad Sexual del departamento señaló ese incremento entre enero y el 15 de septiembre de este año en comparación con el mismo período del año pasado.



Hasta esa fecha, según la titular de esta dependencia, Luz Adriana Londoño, les dijo a los diputados, ayer en la Asamblea, que iban 23 feminicidios en la región frente a 11 casos reportados hasta el 15 de septiembre de 2017.



La funcionaria enfatizó en que solo Cali pasó de 10 feminicidios en ese entonces a 16 al 15 de septiembre de este 2018, lo que significa un aumento del 60 por ciento de esos asesinatos, mientras que Candelaria tuvo tres en este año y en 2017 no hubo ninguno.



En Yumbo, se reportaron dos feminicidios hasta el 15 de septiembre de este año y en esa época del 2017 tampoco se contabilizaba ningún caso.

En Palmira se reportó un feminicidio hasta ese lapso de 2017 y hubo otro en este mismo año y en Zarzal, hasta el 15 de septiembre del año pasado estaba en cero y se registró uno hasta ese período de este año.



Esos 23 feminicidios son parte del total de 73 asesinatos de mujeres en todo el Valle del Cauca, de acuerdo con la Secretaría de la Mujer. Equidad de Género y Diversidad Sexual, con corte al mismo 15 de septiembre de 2018. No obstante, frente al número de homicidios de mujeres hasta esa fecha del 2017, las autoridades señalaron una reducción de esos crímenes. Fue del 32 por ciento, como lo explicó la secretaria Londoño en la Asamblea, pues hasta ese entonces hubo 108 casos con ese corte del 2017. En Cali, también hubo una reducción y correspondió al 38 por ciento. Se pasó de 60 reportes a 37.



En el resto del Valle se bajó de 48 casos a 36, cifras que equivalen a una disminución del 25 por ciento. En la actualidad hay tres casos que están siendo investigados para ser tipificados o no como feminicidios.



Uno de ellos tiene que ver con el asesinato de una mujer en embarazo en Bugalagrande, presuntamente, a manos de su pareja, de acuerdo con informes de vecinos.



En este panorama también se incluyeron 744 delitos sexuales en la región al 15 de septiembre de 2017 bajando a 585 a la misma fecha de este año.



El Instituto Nacional de Medicina Legal complementa esa situación al indicar que en todo el 2017, de 2.379 homicidios, 185 de las víctimas fueron mujeres y 2.193, hombres.

De los 1.247 crímenes en toda Cali, 99 mujeres fueron asesinadas frente a 1.148 hombres, según Medicina Legal.



El mismo reporte señaló que Palmira fue la segunda ciudad del departamento con más asesinatos de mujeres en toda la región, entre un total de 157 casos. De ese cantidad, 144 eran hombres.



Tuluá fue la tercera ciudad del Valle con más homicidios de mujeres en 2017 con 10 casos entre un total de 102 asesinatos en esa ciudad del centro del departamento. De las víctimas, 92 eran hombres.



CALI