Al término de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional en Colombia por la pandemia de covid-19 el jueves pasado, en Cali se han aplicado 4.013.527 dosis de vacunas.

Ese número de biológicos aplicados se refleja en que el 86,5% de la población tiene al menos una dosis aplicada; el 77,7% tiene el esquema completo; el 44% accedió al refuerzo y el 6,5% ya tiene la cuarta dosis o segundo refuerzo.



Sin embargo, la Secretaría de Salud Pública recalcó que el nuevo coronavirus “continúa produciendo enfermedades graves, deja secuelas e, incluso, ocasiona la muerte. El cuidado, principalmente a través de la vacunación, sigue y seguirá siendo prioridad para la Administración Distrital”.



La autoridad distrital de salud pública agregó que el fin de la emergencia sanitaria tras dos años implica que el comportamiento epidemiológico del virus ya no representa un peligro de colapso para los servicios de salud, como en ocasiones anteriores.



La vacunación contra el covid-19 en Cali se seguirá impulsando tanto de manera intramural (en todos los hospitales y centros de salud de la red pública) como extramural, cuyas jornadas son informadas adecuadamente a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud.



Por su parte, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, señaló que la emergencia sanitaria fue una figura de tipo administrativo que "nos permitió al Gobierno nacional, al departamental y a los gobiernos locales el uso de recursos diferentes, el traslado de recursos de un lugar a otro y la contratación directa. No tiene nada que ver con la pandemia, seguimos con covid-19 en el departamento del Valle del Cauca y las medidas de protección personal y la vacuna".



De hecho, en el Valle del Cauca hay 40 personas en Unidades de Cuidado Intensivo por covid-19, pero no ha habido fallecimientos.



Lesmes subrayó que "en el departamento continúa el aumento progresivo de casos y que se hace necesario entre los ciudadanos usar tapabocas especialmente en espacios cerrados o entre quienes presentan síntomas gripales, además de completar esquemas de vacunación y acceder a los refuerzos del biológico".

