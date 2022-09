Un grupo de integrantes del programa Gestores y Gestoras de Equidad de Género de la Gobernación del Valle del Cauca se tomó las calles del centro de Cali para desarrollar estrategias pedagógicas con las cuales se busca disminuir los hechos de violencia en el Día de amor y amistad, que se celebra este fin de semana.

Una de las estrategias es regalar chocolates y rosas "para recordar que el amor es dulce, pero que no todo lo soporta y rosas para mostrar la belleza de la vida y las espinas que en ella dejan las violencias basadas en género".



La actividad se realizó ayer viernes, el inicio de la celebración de Amor y Amistad, que paradójicamente es la segunda fecha del año en la que se presentan más hechos de violencia en Colombia después del Día de la madre.



Hombres, mujeres y comunidad diversa, en el Bulevar del Río, pudieron conocer de manera lúdica los mitos y realidades sobre el amor con actividades como poner a rodar la ‘pirinola de los micromachismos’, con ejemplos de la vida cotidiana para promover la igualdad de género.



Luz Dary Gómez, coordinadora del programa, explicó que se busca derribar del imaginario situaciones “como que la mujer no se puede vestir con un escote, de quién te está llamando, que la mujer es la que limpia o el hombre no puede cocinar. Todas estas anotaciones las dinamizamos en nuestras intervenciones y hacemos prevención”.



Otro objetivo de la actividad, que fue la primera que realizarán los Gestores y Gestoras de Equidad de Género en todo el departamento, fue hacer un llamado especial para cuidar la vida y la integridad de las mujeres y población LGTBI durante la celebración del Amor y la Amistad.



“Queremos un fin de semana de amor y amistad sin violencias. Pero si tenemos alguna situación de riesgo, o tenemos a alguna mujer o persona que se encuentre en riesgo podemos acudir a la línea 602 620 35 80, nuestro Canal de Psicorientación Virtual, que está abierto de manera permanente de lunes a domingo, para que se active la Ruta de Atención y se protejan sus derechos”, expresó la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.

