Más allá de lo cultural, artístico y pedagógico, la edición 2022 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez también será un espacio de diálogo e interacción entre las diferentes ciudades y poblaciones que hacen parte del litoral.



Así lo determinó la Alcaldía de Cali a través de su Secretaría de Cultura, al anunciar que en el marco del certamen se realizará la Cumbre de Alcaldes del litoral, que busca ser un “encuentro en torno a las realidades de los territorios”, expresó Ronald Mayorga, secretario de Cultura.



“Queremos que esos ojos del país, la comunidad internacional y la opinión nacional, además de ponerse sobre los artistas, la gastronomía y las vivencias, lo hagan sobre las realidades del territorio, siendo este el gran objetivo, que genere un gran encuentro entre Estado, gobiernos nacional y locales, empresa privada y gremios, entre otros”, agregó Mayorga.

Vamos a tener la oportunidad para que podamos visibilizar lo ciclos de perpetua violencia que llevan cada vez más a no poder vivir con dignidad en estas zonas del país FACEBOOK

Entre tanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, detalló que este encuentro, que está programado para realizarse el 9 y 10 de agosto, se contará con una agenda orientada a “superar las inequidades, desigualdades, exclusiones y pobreza que se hacen crónicas en el Pacífico, pero también vamos a tener la oportunidad para que podamos visibilizar los ciclos de perpetua violencia que llevan cada vez más a no poder vivir con dignidad en estas zonas del país”.



“Tendremos una cumbre histórica en la que vamos a buscar incorporarnos en ese gran diálogo social que está proponiendo al país el señor presidente Gustavo Petro, con su vicepresidenta Francia Márquez”, indica Ospina Gómez.



Elio Moreno, alcalde del Litoral San Juan (Chocó) considera que a través de la cumbre se posibilitará abordar algunas de las necesidades de la región, como un plan vial que mejores las condiciones de acceso.



“Queremos construir hospitales de primer nivel y enfocarnos en el desarrollo de universidades rurales; nosotros ya tenemos el terreno para ese gran espacio”, dijo el mandatario chocoano.



Por su parte, la alcaldesa de Dagua, Ana María Sanclemente, partió desde la importancia geográfica del Pacífico, con el fin de lograr discutir entre los mandatarios "temas que no solo van en una sola dirección sino de manera conjunta que nos permita articular estrategias y visiones de manera firmes que permitan atender a nuestras comunidades y proteger temas como el medioambiente y la economía".

CALI​