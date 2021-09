En el pasado les prometieron casas contra derrumbes y terreno se desmorona

Son 25 hogares de Trujillo, en el Valle del Cauca y cuyo sueño de vivir en una casa segura se ha prolongado por casi una década.

Le temen a un deslizamiento o inundación desde que quedaron damnificados por la cruenta ola invernal que se vivió en el Valle, entre los años 2009 y 2011, sobre todo, por cuenta del fenómeno La Niña.



Ese sueño se les avivó cuando administraciones pasadas en esta población del norte del departamento gestionaron la construcción de nuevas casas.



Uno de esos hogares es el de Deifany Flórez, quien tuvo que volver a su antigua casa, la que se afectó por esas inundaciones en el pasado. Dijo que no tiene a dónde ir y las nuevas viviendas las hicieron, pero el terreno que es una meseta se está desmoronando. No hay estabilidad en los suelos y hay un grave problema de erosión.



Esos inmuebles se empezaron a levantar en 2019 y se terminaron. Pero, las 25 familias no las han podido ocupar por los riesgos de que se vayan cuesta abajo.



Estas casas están ubicadas en el predio La Bombonera, en la vereda La Bertulia del corregimiento La Sonora.

El terreno se ha fracturado y es inestable. Foto: CVC

Teniendo en cuenta ese anhelo de una década, la actual Alcaldía de Trujilo y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) unieron esfuerzos para hacerlo una realidad.



Es así que ambas entidades suscribieron la firma de un convenio por unos 570 millones de pesos para realizar obras que mitiguen dicho riesgos que amenazan las 25 viviendas, pero también a más de 100 habitantes en zona rural del municipio.



“El proyecto no contó con vías, ni sistema de drenaje superficial. Debido a las lluvias y a la naturaleza del suelo, el terreno se encuentra afectado por una severa erosión. Además, no se contemplaron obras de estabilización de los taludes presentes en el predio”, explicó el director general de la CVC, Marco Antonio Suárez.



Según explicaron los expertos de CVC a la Alcaldía y a la comunidad, gracias al convenio firmado se estabilizará el talud que bordea el complejo habitacional y se construirá un sistema de evacuación de aguas lluvias para evitar la erosión y la infiltración de agua que satura el suelo. De no hacerlo, los deslizamientos son inminentes.



También habrá otras obras, como una empradización que además le mejorará la cara al proyecto.



"Recibimos esta decisión con esperanza porque les vamos a poder cumplir a estas familias que fueron afectadas por una ola invernal y que llevan esperando más de 10 años para poder habitar una vivienda digna", manifestó Diego Fernando Guerrero, alcalde de Trujillo, añadiendo que se trata de familias vulnerables que, además, han sufrido por el conflicto armado.



“Nos llena de mucha alegría y de ilusión poder habitar nuestras viviendas que aún las estamos esperando”, dijo Deifany Flórez.



“Sentimos una gran gratitud con la CVC y el señor Alcalde por este gran aporte para poder ejecutar esta obra en La Sonora, ya son 10 años larguitos que hemos venido con contratiempos por las dificultades que ha tenido este proyecto”, dice por su parte Luis Orlando Arboleda, líder comunitario de la zona.



El director de CVC también se comprometió con la transformación de trapiches paneleros, instalación de energía solar para escuelas, acueductos rurales, estufas ecoeficientes y pozos sépticos.



Además, puso a disposición de los habitantes de Trujillo, los programas de capacitación ambiental con la Universidad del Valle y empleo para jóvenes con el programa 'Tesos por el ambiente'.



A su vez se activa la línea de financiación especial para jóvenes del Fondo Participativo para la Acción Ambiental.



CALI