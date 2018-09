430 homicidios de mujeres en dos años y cuatro meses en el Valle

Al compañero de Estefanía Rivera Legarda, lo estaban buscando desde la madrugada del domingo pasado cuando ella apareció asesinada en zona rural de Palmira.

El hombre se entregó ayer en la estación de Tienda Nueva de esa ciudad, donde cursaba una orden de captura dentro de la investigación por el asesinato de esta joven, de 23 años, en el sector El Vegón del corregimiento La Quisquina. La víctima sufrió una herida de arma cortante en el cuello.

La Fiscalía seccional 44 ordenó la detención del presunto agresor, de 26 años, que llegó acompañado de su padre. No obstante, el abogado defensor planteó que no se habría realizado el procedimiento correspondiente al levantamiento del cadáver de la joven.

Seguimos avanzando en la consolidación de una ciudad libre de violencias contra las mujeres. Con esta encuesta podremos desde la @AlcaldiaDeCali tomar mejores decisiones para mitigar la violencia contra las mujeres.

Más información en la nota: https://t.co/z1TSKfqQjK pic.twitter.com/rgVpultxoZ — Subsecretaría de Equidad de Género - Casa Matria (@casamatriacali) 28 de mayo de 2018

Ayer, las autoridades hallaron muerta al lado de su moto en el centro del Valle, a Natalia González Pinzón, de 23 años, tecnóloga en contabilidad y Finanzas del Sena, quien presentaba tres heridas de arma blanca a la altura del cuello y los brazos. Ella iba para su trabajo en una empresa de dulces de Andalucía.



Los dos casos están en investigación. En los primeros cuatro meses del año se reportaron en las 53 muertes de mujeres, según un informe preliminar del Instituto de Medicina Legal.

En 2017 hubo 185 asesinatos y en 2016, 192 restantes. De los 185 casos del año pasado, Cali reportó 99; Palmira tuvo 12; Tuluá, 10; y Yumbo, 9

A su vez preocupa la cifra de 377 homicidios de mujeres en los últimos dos años en el Valle. En 2017 hubo 185 asesinatos y en 2016, 192 restantes. De los 185 casos del año pasado, Cali reportó 99; Palmira tuvo 12; Tuluá, 10, y Yumbo, 9.



Las autoridades advierten que no todos son feminicidios, sino que hay lís de intolerancia o por redes de delitos.



La gobernadora Dilian Francisca Toro dijo se ha avanza en con la Policía y Fiscalía para que opere la Ruta de Atención y Denuncia de la Violencia de Género. Pide no bajar la guardia en el Acuerdo por la Seguridad de las Mujeres del Valle.



La Secretaría de Mujer del Valle dice que se trabaja para que funcionarios al recibir las querellas brinden una adecuada orientación en la ruta de atención y hay casos que se asumen como lesiones personales y no como violencia intrafamiliar, que da una condena mínima de seis años. Mientras que las lesiones es un delito excarcelable.



Entre los casos también figura el asesinato de Leidy Eliana Ceballos, quien fue atacada con unas tijeras. Su atacante la hirió de gravedad en el cuello, lo que le provocó la muerte. Este caso se registró en el barrio Bolívar de Yumbo, en abril pasado. Dentro de esta investigación hay un detenido, de 35 años.



En marzo de este mismo año, Roseleny Huertas también fue asesinada en Yumbo. La señora había interpuesto una denuncia por violencia intrafamiliar, el 10 de septiembre de 2017. Su expareja es investigada.



Familiares dijeron que la víctima había recibido medida de protección de la Fiscalía y pese a ello continuaron los riesgos. No obstante, la Policía respondió que el 11 de septiembre se le habría informado a la víctima en qué consistía la medida de protección y que luego ella habría cambiado de domicilio, sin informarlo a la Fuerza Pública.



El grupo de Salud Mental y Convivencia Social, de la Secretaría de Salud de Cali, y la Subsecretaría de Equidad de Género del municipio vienen realizando capacitaciones a miembros de la Policía, correspondiente a los corregimientos El Saladito y Felidia.



“Es satisfactorio ver cómo durante dos meses, los miembros de la Policía participaron activamente en este espacio, que trata temas diferentes al delincuencial y que contribuirán a mejorar el manejo de situaciones que se presenten con la comunidad y hasta en lo personal”, explicó Maritza Isaza, quien está al frente del grupo Salud Mental en la Alcaldía.



Dijo que esta iniciativa buscó que los uniformados tomaran más conciencia sobre el manejo de las violencias de género, una de las principales preocupaciones por el número de homicidios que siguen registrándose, sobre todo, aquellos en los que la mujer es la principal víctima.



El objetivo de estos cursos es brindarles información sobre cómo manejar temas de equidad de género y prevención de violencias.



La capacitación se llama 'El papel de los hombres en la construcción de familia y comunidad'.



