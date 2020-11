El final feliz de traslado de bebé enfermo en Costa Pacífica de Nariño

El cuidadoso y oportuno traslado por vía aérea de un bebé de solo un mes de edad y con graves problemas de salud desde un alejado municipio en la Costa Pacífica de Nariño, le salvó su vida y les devolvió la felicidad a sus padres.



La historia que esta vez tuvo un final feliz comenzó el pasado jueves cuando el alcalde del municipio de La Tola, José Luis Rodríguez, hizo un llamado angustioso al comando de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico No. 72 “Poseidón” en Tumaco, en el que advertía sobre el delicado estado de salud del menor que requería de una atención médica especializada y con carácter de urgencia.



Las condiciones para su traslado del bebé eran muy particulares porque además de su corta edad había nacido prematuro.



La evacuación del bebé no fue nada fácil como lo explica el capitán de fragata Eduardo Namen Mesa, comandante encargado del Grupo Aeronaval del Pacífico con sede en Tumaco, quien informó que el llamado fue recibido después de las 6 de la tarde “cuando se realizaron las tareas de planeamiento, autorización y verificación del proceso para enviar una aeronave hasta ese lugar”.



De hecho, la aeronave, un helicóptero WAH - 1E, con capacidad para transportar hasta 12 personas, fue enviada desde Tumaco a La Tola para luego regresar al destino inicial, lo hizo en complejas condiciones por la hora y el tiempo, en 1 hora y 30 minutos aproximadamente.



“Había que hacer un vuelo de noche, con el uso de lentes de visión nocturna, a esa hora era un poco compleja la meteorología, pero se lo pudo salvar”, confesó Namen.



Operaciones similares son realizadas por el Grupo Aeronaval del Pacífico en todo el cordón del Litoral Pacífico de Nariño, las 24 horas del día y los siete días de la semana.



“Cuando llegamos encontramos que el niño estaba muy enfermito”, indicó y sostuvo que además de sus padres de escasos recursos económicos también estuvo acompañado por el médico del Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de La Tola, para los cuidados durante el largo trayecto.



Al llegar la reacción de los padres no podía ser otra que el agradecimiento sincero porque estaba en juego la vida del niño, mientras que durante el tiempo de vuelo el ambiente fue de mucha tensión al interior de la aeronave.



“Incluso, hubo bastante estrés y algunas especulaciones porque no fuera a fallecer el niño por un posible cambio en su estado de salud”, comentó.



Por eso, el helicóptero tuvo que volar a baja altura ante las mismas deficiencias en la respiración del enfermo que se transportaba en ese momento.

Fue esperado en ambulancia

Después recordó que “nosotros entregamos al bebé a la Brigada del Ejército donde lo estaba esperando una ambulancia”.



Allí, además fue recibido por un equipo médico y asistencial de sanidad de la Armada Nacional, para luego ser trasladado hasta las instalaciones del Hospital San Andrés de Tumaco, donde hoy según los reportes de los médicos se recupera de manera satisfactoria.



“Afortunadamente lo logramos entregar vivo”, dijo con gran satisfacción si se tiene en cuenta que cuando salieron de La Tola el menor presentaba las dificultades respiratorias que demandaban un cuidado excesivo.



“Fue atendido en el establecimiento de sanidad militar 3022 en Tumaco, donde con el personal médico militar y nuestro personal asistencial se logró la estabilización del menor”, declaró con regocijo el teniente Luis Alfredo Gil Serrato, médico del Establecimiento de Sanidad Militar.



A su vez el capitán Namen aseguró que “siempre permanecemos en alerta a los llamados de las autoridades y de la comunidad”, y agregó que esta clase de operaciones especiales demuestran que “las Fuerzas Armadas en Colombia están disponibles en cualquier tiempo, modo y lugar, todos deben saber que siempre pueden contar con nosotros”.



Hizo énfasis que su compromiso es el de salvaguardar la vida de los pobladores de esta olvidada y lejana zona en el sur del país, no obstante las grandes limitaciones en cuanto a vías de comunicación se refiere y el difícil acceso a los servicios de salud del nivel II y III.



MAURICIO DE LA ROSA

PARA EL TIEMPO

PASTO