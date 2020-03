Hoy, consejo de seguridad por homicidio de escolta de líder en Cali

Luego de que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ofreció una recompensa de $20 millones de pesos por quien dé información que conduzca a los asesinos de Arley Hernán Chalá, escolta del líder social Leyner Palacios Asprilla en el suroriente de la capital del Valle, esta tarde se realizará un consejo de seguridad encabezado por la ministra del Interior, Alicia Arango.

A la reunión también asistirá el director encargado de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y viceministro de Relaciones Políticas, Daniel Palacios, quien sostiene que el homicidio de Chalá "es un caso de sicariato" en contra directamente del escolta, quien no estaba con el líder social Leyner Palacios.



Sin embargo, para el líder social y sobreviviente de la masacre de Bojayá, el crimen de uno de los tres integrantes de su equipo de protección "es una nueva amenaza en mi contra, en contra de mi labor como líder social y en contra de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP)".



Precisamente, la CIVP rechazó el "vil asesinato" de Chalá, quien formaba parte del esquema de seguridad de Palacios Asprilla, quien es secretario general de esa entidad.



"Expresamos nuestro sentimiento de solidaridad con la familia de Arley Hernán Chalá, agradecemos su generosa disposición en la protección de nuestro Secretario General. Leyner Palacios Asprilla está vivo y salvo, pues en el momento de este horrendo hecho no se encontraba junto a esta nueva víctima, pues en la práctica estaba el día de hoy sin acompañamiento del esquema de seguridad. Lo cual nos lleva a reclamarle a la UNP mejorar las medidas de protección eficaces y serias con enfoque diferencial étnico y territorial", expresó la Comisión en un comunicado.



El homicidio de Chalá, quien además era una persona muy allegada al líder social, se registró ayer, a las 3:00 p.m., cuando este entraba a su residencia localizada en el barrio La Ceiba, unidad Parque Real. Fue atacado por tres individuos desconocidos con armas automáticas, quienes le hicieron 18 disparos, la mitad de los cuales impactaron su cuerpo.



Chalá no se encontraba con Palacios Asprilla porque según este, el carro blindado que le asignaron tenía restricción de pico y placa y por eso él se movilizó en taxis el miércoles pasado.



La CIVP exigió al "Estado Colombiano, en especial a la Fiscalía General de la Nación y al Presidente de la República, Iván Duque, la inmediata investigación de este crimen, se haga justicia efectiva y se eleve la protección de nuestro secretario general Leyner Palacios Asprilla y de todos los líderes comunitarios y defensores de Derechos Humanos de nuestra región del Pacífico. Este nuevo hecho de sangre reclama que se fortalezca la presencia de la Comunidad Internacional en materia de protección y veeduría de Derechos Humanos en Colombia".

