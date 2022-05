Actualmente, en Colombia, las transacciones de comercio electrónico están disparadas, con crecimientos consecutivos en tres años del 40, 50 y 60 por ciento. Sin embargo, a la par de esas buenas cifras, aún persisten los fraudes en ese tipo de transacciones debido, principalmente, a que las personas no toman las medidas necesarias para evitarlos.

(Puede leer: Cali le dice adiós al tapabocas desde este fin de semana)



A ese diagnóstico llegó Certicámara, entidad pionera en Certificación Digital en el país. Certicámara se dedica a la transformación digital de procesos con seguridad técnica y jurídica. Ofrece soluciones de certificación digital y suscripción electrónica de documentos, así como de aseguramiento de portales y servicios web. Es filial de las Cámaras de Comercio del país.



En diálogo con este diario, la presidente de Certicámara, Martha Moreno, explicó que el fraude se sigue presentado “a pesar de los ingentes esfuerzos” que hacen las entidades financieras y demás actores del sector.



Moreno habló de ciberseguridad y de cómo evitar el fraude, la suplantación en las transacciones y otros temas, durante el 12° Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago, CAMP, que termina este viernes en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Yumbo, Valle del Cauca.



(Le recomendamos: Atención: Cuide su tarjeta del MIO, están escasas)



La presidente de Certicámara señaló que el phishing, con el que se intenta robar dinero o la identidad de las personas, haciendo que se divulgue información personal en sitios web que fingen ser sitios legítimos, y los mensajes de texto que llegan al WhatsApp son las estrategias que más usan los ciberdelincuentes.



De hecho, los delitos que se cometen con esas modalidades crecieron en un 23 por ciento con respecto al año anterior en Colombia.



Delitos informáticos como la suplantación de identidad, el acoso o la estafa hacen parte de los ciberdelitos.



Para contrarrestar la acción de los delincuentes que acechan en la red, Certicámara ha implementado productos digitales, tales como la biometría, las estampas cronológicas y en algunos casos, las firmas digitales. Los clientes de las entidades financieras tienen más confianza para hacer sus transacciones gracias a productos.



(Siga leyendo: Dos temblores sacudieron al Valle del Cauca y al Pacífico)



En el caso del suroccidente del país, según Certicámara la implementación de productos como la firma digital sigue representando un gran reto, pues tan solo el 7% de las firmas que emite esta entidad en todo el país son adquiridas en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. La presencialidad sigue siendo una de las formas más comunes en la que los caleños realizan sus transacciones bancarias.



A la pregunta de si los ciberdelincuentes van, quizás, más adelante que las entidades financieras y entidades como Certifcámara, la ejecutiva sostuvo que no porque Colombia es uno de los países de la región con mayor y mejor desarrollo tecnológico, y con mayor y mejor desarrollo de soluciones de confianza y seguridad en el mundo de la virtualidad.

Tenga en cuenta estas pautas

La Presidente de Certicámara dio tres pautas claves para no caer en manos de los delincuentes informáticos. Primera: al momento de digitar el nombre de la página fijarse que después de las letras http, aparezca la s. Segunda: que aparezca un candado cerrado antes del nombre de la página. Y tercera: que al dar click en el candado aparezca el certificado a nombre de la página y la vigencia de esta. Esto se hace para verificar que la página tenga un servidor sea seguro.



(Además: Paramédica narra cómo fue el choque entre dos ambulancias en Cali)



Además, no darle click a direcciones de correo electrónico que lleguen a través de mensajes de texto, no actualizar información bancaria solicitada a través de un mensaje de texto o una llamada telefónica, y nunca dar contraseñas. Los bancos nunca llaman a pedir claves.

Más noticias de Colombia

Polémica en Cartagena: vuelve el congreso latinoamericano de pornografía

Temblor de este jueves se sintió fuerte en varias zonas de Colombia