Esto es lo que se sabe sobre las tres muertes por covid-19 en el país

Durante este fin de semana, el Ministerio de Salud confirmó los tres primeros casos de muerte por covid-19 en Colombia, que, hasta el momento, deja 231 contagiados.



Las víctimas fueron un taxista cartagenero, de 57 años, una mujer de 70 y un hombre de 88 años, en Santa Marta.



El primer caso se conoció el sábado. El paciente, identificado como Arnold de Jesús Ricardo Iregui, transportó el pasado 4 de marzo a turistas italianos y dos días después presentó síntomas de dificultad respiratoria, tos seca y fiebre.

Arnold de Jesús Ricardo Iregui había fallecido el pasado 16 de marzo; sin embargo, solo el pasado sábado se pudo confirmar que las causas de su muerte obedecieron al coronavirus.



En la mañana del pasado 18 de marzo, el Ministerio de Salud confirmó que su hermana, Liliana Ricardo, quien además fue su cuidadora, tuvo un resultado positivo por covid-19.



Arnold de Jesús fue sepultado en la noche del lunes pasado por un puñado de amigos y por su hermana. Ni sus hijos ni su madre pudieron llegar hasta Cartagena para darle el último adiós, porque la pandemia también está frenando la movilidad interna en Colombia.



El primer reporte sobre el deceso del hombre, quien cumpliría 58 años el pasado viernes, lo dio la Clínica Cartagena del Mar S. A. S., donde vivió sus últimas horas en cuarentena.



“… El día 13 de marzo de 2020 recibió paciente masculino de 58 años de edad, quien ingresó remitido de su EPS por cuadro respiratorio de neumonía adquirida en la comunidad y fallece el día de hoy (marzo 16 de 2020). Una vez identificado el nexo epidemiológico, se le dio manejo como sospecha de covid-19, activándose el protocolo establecido, en compañía de los entes de control…”, había señalado en comunicado de prensa la Clínica Cartagena del Mar S. A. S.



Su hermana permanece en cuarentena desde su vivienda, en la capital de Bolívar.



(Lea también: Médico que atendió a taxista en Cartagena espera resultados de Covid19)

Arnold de Jesús Ricardo Iregui falleció en Cartagena tras un diagnóstico de neumonía causada por el virus. Foto: Archivo particular

“El sábado 7 de marzo, él estaba muy enfermo y fuimos a su EPS, Salud Total. El médico le dio tratamiento con azitromicina, pero no le comentamos del encuentro con los extranjeros en el taxi”, relata Liliana.



Según ella, el médico ordenó un día de incapacidad, que el paciente cumplió a cabalidad el domingo siguiente. El lunes 9 de marzo trabajó desde primeras horas del día en sus recorridos cotidianos en taxi por Cartagena. Pero en la noche regresó enfermo a su casa en el barrio Los Alpes.



Arnold había enviudado. Sus hijos varones viven en Bogotá y su hija, de 25 años, en Santa Marta.



“El martes amaneció con fiebre. Se tomó un acetaminofén y se fue a trabajar, pero por la noche regresó con la fiebre más alta y con decaimiento. El miércoles 11 de marzo, en la madrugada, nos fuimos de urgencia para su EPS y le ordenaron una radiografía de tórax. El médico que lo vio dijo: ‘Esto no me gusta, pero a ese coronavirus no hay que tenerle miedo’. No lo internó, sino que le dio incapacidad por tres días”, relata Liliana.



El jueves por la noche, como el estado de salud del taxista no mejoraba, su hermana nuevamente lo llevó a la EPS, ubicada en el barrio Santa Lucía. Para sorpresa de ella, esa noche le hicieron una nueva placa y se ordenó que fuera internado en una clínica.



(Lea también: Vecinos de Carlos Vives en Santa Marta le piden confinarse)



“El viernes 13 de marzo llegamos de madrugada a la Clínica del Mar y a él lo internan a las 10 de la mañana. Yo salí a comer algo y cuando regreso al mediodía ya no me permitieron ingresar. Lo aislaron y me avisaron que entraba a cuarentena como sospechoso portador del coronavirus”, asevera su hermana.



“De inmediato, a mí también me pusieron en cuarentena porque obviamente había estado en contacto con él todo el tiempo, y nos aislaron en la misma habitación a los dos. Ni los hospitales ni el país estamos preparados para esto que estamos viviendo”, asegura, entre lágrimas.



A Liliana, quien para el momento ya era sospechosa de portar el virus, se le permitió salir a la calle varias veces y solo fue puesta en urgencias el domingo al mediodía.



“El domingo (15 de marzo) su estado de salud empeoró y solo tuvo el antibiótico a las 6 de la tarde. La última vez que hablamos fue el lunes en la madrugada, cuando me dijo que se sentía muy mal. Es una muerte inexplicable, no sé en qué momento nos pasó esta tragedia. Él estaba bien de salud. Se lo llevó el coronavirus y el mal servicio de salud de este país”, señala la hermana de Arnold. Por ahora, familiares del taxista van más allá y piden el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría en nuevas pruebas médicas.



“Queremos que se esclarezcan las verdaderas causas de la muerte de mi padre, un hombre que siempre fue muy sano y vital, que esperaba celebrar su cumpleaños con sus hijos”, dijo el abogado Arnold Ricardo, su hijo.

Drama de familia caleña

Este domingo, el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó la segunda muerte de un ciudadano por covid-19 en Colombia. La fallecida era una mujer de 70 años de edad que vivía en Yumbo y se encontraba hospitalizada en Cali, en la clínica Imbanaco, en el sur de la capital del Valle, luego de presentar síntomas respiratorios desde el pasado 8 de marzo.

Según el Minsalud, la mujer había recibido la visita de su hija –que actualmente tiene síntomas de gripa–, quien llegó al país el 2 de marzo proveniente de Cuba y que había estado contacto con estadounidenses. Uno de ellos dio positivo en la prueba de coronavirus.



El esposo de la fallecida, un hombre de 74 años, se encuentra también hospitalizado con diagnóstico positivo de covid-19 tras presentar problemas respiratorios.

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afrontan unidos el avance del covid-19. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

En Cali, 20 personas han sido diagnosticadas con Covid-19, nueve en Palmira, uno en Cartago y uno en Buga, que fue el primero en el Valle del Cauca y que ya fue dado de alta.



Al respecto, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, señaló que la señora fallecida estaba en una Unidad de Cuidados Intensivos.



“Estos casos son ejemplarizantes. Insistimos que los adultos mayores de 65 años pueden ser los más afectados con el coronavirus, además si padecen otras enfermedades”, afirmó Roldán, quien recalcó la importancia del aislamiento durante 14 días, precaución que no tomó la hija de la mujer fallecida.



Con respecto, a la persona que tiene el virus en Cartago, la gobernadora Roldán dijo que es una adulta mayor que está en una UCI en delicado estado de salud.

Fallecimiento en Santa Marta

El adulto mayor de 88 años que se convirtió en la tercera víctima del Coronavirus en Colombia, habría resultado contagiado en la cafetería de un supermercado de Santa Marta donde tuvo contacto con extranjeros.



Según conoció EL TIEMPO, esta persona que gozaba de condiciones aceptables de salud, estuvo almorzando en ese lugar junto con su hija y días después presentó problemas intestinales (diarrea), lo cual obligó a sus familiares a llevarlo de urgencia a un centro hospitalario.



Luego de recorrer varias clínicas de la ciudad, finalmente el anciano fue atendido en el hospital Julio Mendez Barreneche, donde se le practicaron una serie de exámenes que incluyeron el de covid- 19 y se decidió aislarlo.

Mercado de Santa Marta ha colapsado tras anuncio de primeros casos de coronavirus en la ciudad. Foto: Roger Urieles

Aunque mostró una leve mejoría con el tratamiento que recibió, posteriormente volvió a recaer, esta vez con deficiencias respiratorias que obligaron a remitirlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, dónde permaneció alrededor de 3 días hasta que se produjo su deceso, de acuerdo al Ministerio de Salud por complicaciones propias del coronavirus.



El secretario de Salud, Julio Romos dijo “nos toca de manera lamentable comunicar que un paciente de 88 años que estaba hospitalizado con un diagnóstico de Covid - 19 ha fallecido. De parte de nuestra alcaldesa queremos expresar toda nuestra solidaridad y condolencia a la familia de este señor”.



Romo manifestó que se le está haciendo un seguimiento riguroso a la hija, quien por haber estado este tiempo junto al adulto mayor, se encuentra aislada y a la espera de los resultados de unas muestras que se le practicaron.



“Esta mujer se encuentra en un centro asistencial, pero estable a la espera de saber si también fue contagiada por el coronavirus. De ser así practicaremos el tratamiento respectivo para garantizar su recuperación”, indicó.



El secretario de Salud también se refirió al fallecimiento en las últimas horas de un hombre de 53 años a quien por los síntomas que presentó se le aplicaron las muestras de covid-19.



“Estamos a la espera que el Ministerio de Salud confirme si se trató o no de otro caso de coronavirus”, añadió.



De todas formas, al cuerpo de esta persona se le practicaron todos los protocolos de higiene y seguridad, que incluyeron su cremación para prevenir un posible contagio.

Romo también dijo que están pendientes que se entreguen 11 pruebas que fueron consultadas a laboratorios por posibles casos.



Por último, el funcionario se refirió a la muerte de un ciudadano ruso en Taganga. El extranjero fue llevado a urgencias a un centro asistencial y minutos después los médicos informaron de su deceso. Aunque se hizo el llamado al personal de criminalística para que practicara la inspección técnica al cadáver, las autoridades descartaron que se tratara de coronavirus.



El secretario de salud, Jairo Romo informó que “la muerte se trató de un problema hepático y no respiratorio, lo que permitió descartar que se tratara de otra víctima del Covid-19”.

CALI, SANTA MARTA y CARTAGENA

NACIÓN

EL TIEMPO