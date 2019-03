En cirugía de alto riesgo retiran explosivo de cuerpo de indígena

Bajo información reservada, en Cali un indígena fue sometido a un procedimiento quirúrgico para retirarle un explosivo de su cuerpo. El equipo médico usó trajes especiales y contó con apoyo de expertos en elementos bélicos.



El caso se presenta en medio de la tensión y el drama que dejó una explosión en zona rural del Valle, donde murieron ocho personas, entre ellos un estudiante universitario..

Autoridades informaron que un indígena, de 22 años, fue llevado hasta una clínica en la capital del Valle del Cauca.



En los primeros reportes no se detalló su procedencia ni la forma en la que un artefacto, no detallado, se alojó en su cuerpo.



El traslado se hizo bajo medidas especiales de seguridad ante los riesgos de una detonación.



Personal médico que se encargó de la misión de retirar ese elemento acudió al uso de trajes similares a los que usan los expertos en explosivos de organismos de seguridad del Estado.



Los especialistas en la desactivación de esos aparatos estuvieron en la asesoría y la guía para la complicada operación. Los facultativos mantuvieron la reserva para adelantar la tarea.



La extracción se cumplió en menos de 10 minutos y siguieron dos horas en el quirófano con profesionales en neurocirugía.



La información preliminar indica que la misión se cumplió, aunque no se precisaron las consecuencias para el paciente.

En Dagua se registró la explosión. Indígenas dijeron que no fue por manipular explosivos. Gobierno dice lo contrario. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El pasado jueves 21 de marzo una explosión causó la muerte de ocho personas en un confuso incidente. Las autoridades dijeron que era un material que estaría bajo manejo de indígenas en el comienzo de una minga cerca de la carretera a Buenaventura.



La detonación destruyó una casa, cuyo propietario murió cuando era llevado herido desde ese sitio a 30 minutos a pie para tomar vehiculo hasta la cabecera urbana de Dagua.



Medicina Legal identificó a siete de quienes murieron como Juan Carlos Nequirucama Guaugareve, de 19 años; Rivaldo Aldair Ciegamo Saigama, de 20; Carlos Tunay Toquicama, de 23; Yeison Hernández Sanabria, de 29; Felipe Guetia Osnas, de 30; Iván Yonda Casamachín, de 32; y Ferney Darío Ramos Machín, de 36.

Jhónatan Landines era un amante del rugby. Foto: Archivo particular

Los familiares y compañeros de estudios en arquitectura en la universidad del Valle dicen que el octavo es Jhónatan Landines, quien había llegado a las comunidades en sus estudios sobre vivienda social.



Los allegados iniciaron una colecta para apoyar el viaje de parientes del joven que se encuentran en Chile.