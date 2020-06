Cali acata la orden presidencial y hoy no abrirá el comercio

El alcalde de Cali, Jorve Iván Ospina, acató la directriz del Gobierno Nacional y echó para atrás la apertura de los centros comerciales y del comercio del centros, que estaba programada para hoy de acuerdo con el pacto celebrado con esos establecimientos de comercio la semana pasada.

“Me sujeto a la directriz nacional del señor Presidente Iván Duque y señora Ministra del Interior, Alicia Arango, de no abrir los centros comerciales. Postergamos la apertura que se tenía para mañana (hoy). En tiempos de crisis debemos actuar unidos”, afirmó el alcalde Ospina en su cuenta de Twitter.



En otro trino, el gobernante dijo: “Estos centros se abrirían bajo la fórmula de Pactos por la Vida ya firmados, en donde se relacionan condiciones estrictas para su funcionamiento y control. Necesitamos la salud, pero también los empleos y el servicio, por ello tan importante los pactos”.



En su cuenta de Twiiter, Ospina contó que envió los protocolos y pactos firmados a la Ministra del Interior, con una carta explicando su situación, para la aprobación de su apertura.



Cabe apuntar que el alcalde de Cali ha sostenido que espera, a partir de la alerta naranja, encontrar el freno a los contagios de covid-19, que ayer dejó 107 nuevos contagios en el Valle del Cauca para un total de 3.472, la mayoría de Cali.



Cuando un ciudadano se desplace en un carro, su pico y placa pesa sobre ‘pico y cédula’. Y solo pueden ir dos personas, incluido el conductor. En las motos se permite parrillera mujer, si es parte del núcleo familiar.



Hasta el 15 de junio no podrán circular 4 dígitos en placas de los taxis. Así, el lunes a 9,0,1,2; el martes a 3,4,5,6; el miércoles a 7,8,9,0; el jueves 1,23,4; el viernes 5,6,7,8 y así sucesivamente. Solo podrán llevar dos pasajeros.

En Palmira, Tuluá y Pasto

Dos municipios vallecaucanos avanzan en sus procesos. El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, dijo que “pasamos de primera ciudad en contagio a un promedio mejor que el nacional e incluso al de Medellín. Volveremos a tener esperanza y reactivar la economía gracias a un cerco epidemiológico”.



Vuelven restaurantes, peluquerías y servicio de aseo, incluido el de hogar. Los palmiranos que salían una vez a la semana y con ‘Pico y fecha’ tendrán 2 ó 3 veces según número par o impar de cédulas. Este lunes 1,3, 5, 7, 9 y martes 2, 4, 6, 8, 0.



Las personas de 18 a 69 años pueden realizar actividades físicas dos horas diarias. Y los niños de más de 6 años, tres veces a la semana, una hora diaria, De los niños de 2 a 5 años y mayores de 70, tres veces a la semana, media hora al día.



El alcalde de Tuluá, Jhon Jairo Gómez, dijo que el 25 de mayo se inició a nueva etapa y no hay medidas adicionales a las tomadas por el Gobierno, Es decir, no hay pico y cédula ni por género. Se debe usar tapabocas, evitar aglomeraciones, culutra de lavado de manos. Cada persona asumirá el autocuidado y la protección entre sus allegados, sin perder de vista que el virus es un peligro.



En Pasto, tras dos meses, se reactivan sectores de comercio y vuelve el transporte público.



El Decreto No. 0244 establece el reinicio del servicio de transporte público masivo, pero con un máximo del 35 % de la capacidad de pasajeros de cada vehículo. Para ello se aplicará el protocolo de bioseguridad determinado por el Gobierno Nacional



CALI Y PASTO