La pandemia es estable, pero vienen tres meses difíciles en Cali

Hoy, el Valle del Cauca tiene más de 11.200 casos positivos históricos de covid-19. Cali y Buenaventura suman el 88 por ciento de todos los contagios en la región.

¿Qué indican esas cifras? ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? ¿Cuándo llegará el ‘pico’ de la pandemia?



“En el Valle estamos con las cifras pronosticadas. Habíamos dicho que a hoy tendríamos 10.000 casos y estamos cerca a esa cifra, lo que quiere decir que a mediados de julio, en la parte más alta de la curva de contagios, estaremos con 16.000 o 17.000 casos y esperamos tener unas 700 personas en UCI. En septiembre empezaría el descenso”, afirmó a finales de junio la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes.

A la epidemióloga Lyda Osorio, que asesora a la Secretaría de Salud de Cali, el ‘pico’ de la pandemia que le gustaría ver en Cali es el “de la adherencia a las medidas de protección, que aumentemos rápidamente la adopción de todas las medidas que están recomendadas para evitar el incremento en la transmisión del virus”.



Para esta médica-cirujana, doctora en epidemiología de enfermedades infecciosas de University of London, la higiene de manos constante, no salir de casa si no es necesario, el distanciamiento físico, el uso de tapabocas y caretas, taparnos cuando tosemos o estornudamos y hacer teletrabajo, siguen siendo esenciales para que el contagio sea lento hasta que disminuya la pandemia.



Nayibe Valencia, profesional en Enfermería, con maestría en Epidemiología y quien también asesora a la Secretaría de Salud local en temas covid-19, comentó que “lamentablemente se ha bajado la guardia en las medidas de protección por la falsa percepción de que esto (la covid-19) no es tan grave, que es una gripa común y corriente”.



Por el relajamiento en el autocuidado y porque cada día salen más personas a la calle a trabajar, Valencia estima que la tendencia de aumento de casos (11.202 en el Valle hasta el 3 de julio) y de muertes crecerá en próximos días.



En teoría, el comportamiento de estos tiene forma de campana: Inicialmente, los casos suben lentamente, luego suben muy rápido, lo que se denomina exponencialmente, alcanzan un ‘pico’ y luego descienden. El ‘pico’ se alcanza cuando ya hay una proporción de la población que ha desarrollado cierta inmunidad al virus y no diseminan la enfermedad, el microorganismo infecta menos personas.



Según Osorio, en el país no habrá un solo ‘pico’ de la pandemia. En cada lugar el comportamiento, la velocidad, el momento es diferente. Explicó que en el Amazonas, por ejemplo, la pandemia tuvo un desarrollo rápido y ahora está más lenta. En Barranquilla arrancó rapidísimo, en cambio en Cali y Bogotá es estable, las autoridades intentan que no se dispare, que tenga el menor impacto en cuanto a ocupación de UCI y después disminuya.



En la capital del Valle, debido a las intervenciones que se han realizado, más las medidas de protección que conserva la mayoría de habitantes, la forma de la campaña tiene una base más ancha y el ‘pico’ se está desplazando y llegará cuando se alcance un porcentaje de la población inmune y comenzará a descender. Este proceso se podría tomar, incluso, hasta marzo de 2021. Además, porque no existe una vacuna contra el covid.



Sin embargo, el azar también juega un papel en este tipo de proyecciones ya que en los modelos teóricos no se alcanzan a representar algunos comportamientos sociales y características propias del contexto de la ciudad. Cali ha sido una de las ciudades del país con más indisciplina social durante la cuarentena.



La enfermera y epidemióloga Valencia sostiene que lo más preocupante es que se llegue al ‘pico’ y sí se le puede dar respuesta a las personas que van a requerir atención en unidades de cuidados intensivos. “Si nosotros lográramos ese ‘pico’ con personas que no tienen factores de riesgo (las más propensas a morir por la enfermedad) estaríamos un poco más tranquilos. Tener muchas personas contagiadas, asintomáticas, sería lo ideal”, comentó Valencia.

​

Fernando Umaña Mejía

Corresponsal EL TIEMPO

@ferumapress