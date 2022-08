El conductor de un vehículo que estaba recibiendo una multa arrolló a un guarda de tránsito que trabaja para la secretaría de Movilidad de Cali.



El caso se registró este miércoles 3 de agosto, en la calle 70 con carrera 4N, en el barrio Floralia.

El secretario de Movilidad distrital, William Vallejo, afirmó que fue una agresión contra el agente de tránsito, la cual "no tiene ninguna justificación, ni contra ningún funcionario". Rechazó lo sucedido, de manera tajante.



“El conductor de un automóvil circulaba sobre la ciclorruta. Un agente de tránsito le hizo el requerimiento, una infracción que es bastante evidente. Se le requiere la documentación y ante la solicitud, este se molesta y acciona su vehículo; emprende la huida", informó el secretario Vallejo.



Y añadió: "El conductor lastima en los miembros inferiores a nuestro funcionario. En el momento de la huida, el ciudadano dejó su cédula en el lugar y así es plenamente identificado. Vamos a proceder con toda la ley en este aspecto y esperamos la colaboración de las entidades competentes para que este tipo de acciones tengan sanciones robustas".



Aseguró que en este año ya son 17 los agentes de tránsito agredidos sin justificación alguna, en Cali.



Frente a estos comportamientos que se siguen registrando, el secretario de Movilidad distrital reiteró el llamado al respeto y a la tolerancia hacia las autoridades.



De acuerdo con el programa 'Cali Cómo Vamos', entre enero y el pasado 7 de mayo de este 2022 se registraron 103.247 infracciones, en la ciudad.



Los tres tipos de multas más frecuentes en auto fueron transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas, no acatar señales o requerimientos de agentes de tránsito y no realizar la revisión técnico-mecánica.



CALI