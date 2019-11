En vivo: alarma en Cali por supuestos brotes de vandalismo

Luego de una noche y madrugada tensas en Cali por cuenta de actos vandálicos en algunas zonas de la ciudad, donde se decretó toque de queda desde las 7 p. m. de este jueves, los ciudadanos empiezan a retomar sus actividades.

Sin embargo, los desmanes de algunos encapuchados que empañaron las manifestaciones del paro nacional de este 21 de noviembre y el temor de que vuelvan a ocurrir no han permitido restablecer por completo el servicio del MIO.



Siga cómo avanza la jornada en la ciudad.

11:50 a. m. Así está el centro de Cali

Comercio en el centro de Cali continúa cerrado. La Policía y el Ejército patrullan por la zona y llaman a la calma, señalando que no crean en las falsas alarmas realizadas por redes sociales.

11:30 a. m. Policía aclara que no han ocurrido hurtos

Pese a que inicialmente la Policía de Cali había manifestado sobre la captura de dos sujetos por hurto en la zona comercial del centro de la ciudad, en una nueva comunicación se aclaró que no se han presentado robos ni hechos vandálicos.



La Policía añadió que fue un malentendido que se generó por una cadena de desinformación.

Hacemos un llamado a la comunidad de #CaliCo para que conserve la calma y no permita que falsas noticias alteren su tranquilidad. Se aclara que en el centro no se presentaron hurtos ni hechos vandálicos, fue un malentendido que se generó por una cadena de desinformación. pic.twitter.com/5BvQRZYsST — Policía Metropolitana Santiago de Cali (@PoliciaCali) November 22, 2019

11:20 a. m. Autoridades piden no creer en información falsa

Luego del pánico generalizado en el centro de Cali por supuestas informaciones que señalaban posibles saqueos al comercio, las autoridades hacen un llamado a no creer en estas informaciones que estarían siendo divulgadas por redes sociales.



No obstante, el comercio sigue cerrado y hay presencia de Esmad y Ejército en la zona.

11:05 a. m. Pánico en sector comercial

Comerciantes del centro de Cali cerraron locales y se armaron para proteger sus negocios. Tienen palos y otros elementos de defensa.



Autoridades de la ciudad llaman a la calma, hace presencia la Policía y el Ejército.



"Policía y Ejército están en el centro de Cali. No hay ninguna novedad. Se están replicando cadenas de información falsa. No hay capturas. No hubo intento de robo. Calma por favor", dijo Andrés Villamizar, secretario de Seguridad.

10:55 a. m. Policía captura a personas que pretendían hurtar

La Policía de Cali capturó a dos personas, quienes en medio de los desórdenes, pretendían hurtar un local comercial del centro de la ciudad.

En el centro de #CaliCo se registró un hecho en el que fueron capturadas dos personas que pretendían hurtar un local comercial. @Region4Policia @SeguridadCali @PoliciaColombia @AlcaldiaDeCali pic.twitter.com/IKWkkVIhrB — Policía Metropolitana Santiago de Cali (@PoliciaCali) November 22, 2019

10:50 a. m. Balance de los desmanes

Las autoridades de Cali manifestaron que durante la jornada de protesta del jueves y el toque de queda han sido aprehendidas 502 personas, quienes violaron este decreto.



Por los choques, han resultado 46 policías y 51 civiles lesionados. Además, 19 buses del MÍO han sido vandalizados.

#AEstaHora el coronel Miguel Ángel Botía, comandante encargado de @PoliciaCali presenta un balance general frente a los hechos registrados el 21 de noviembre en #CaliCo. @Region4Policia @SeguridadCali @PoliciaColombia @AlcaldiaDeCali pic.twitter.com/nGvWV5otMV — Policía Metropolitana Santiago de Cali (@PoliciaCali) November 22, 2019

10: 45 a. m. Cierran locales comerciales

Por precaución, comerciantes de la zona céntrica de Cali cierran negocios.

10:30 a. m. Hay disturbios cerca del Palacio de Justicia

Por disturbios frente al Palacio de justicia, se cerraron las estaciones Centro y Santa Rosa.

Por situación de manejo Policial, se cierran estaciones Centro y Santa Rosa. Vehículos del SITM-MIO deberán continuar sobre la Cl. 13 hasta la Cr. 4, tomar la Cl. 10 y continuar sobre la Cr. 15 para retomar en estación San Bosco. pic.twitter.com/D87arXiduI — METROCALI (@METROCALI) November 22, 2019



