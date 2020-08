‘El uso de la Ivermectina está recomendado pero con fórmula médica’

Aunque el ensayo clínico que se inició en Cali para establecer si la Ivermectina es un medicamento adecuado para el tratamiento de pacientes covid-19 apenas se está desarrollando, la Secretaría de Salud Pública de Cali recomienda el uso del fármaco con fórmula médica.



“En la ciudad de Cali el uso de la Ivermectina está recomendado desde la Secretaría de Salud bajo el estudio que se está adelantando con el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, adherido a la Universidad del Valle”, afirmó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.



La funcionaria recalcó que el consumo de la Ivermectina, que en seres humanos se utiliza para el tratamiento de cuadros clínicos provocados por parásitos, se debe hacer bajo fórmula médica. “Las personas no deben automedicarse, deben consumirlo cuando el médico así lo haya recomendado”, subrayó Torres.



A la pregunta de si la estabilización de la pandemia en Cali se debe al uso de la Ivermectina, la Secretaria de Salud de Cali respondió que eso no se puede establecer.



Con respecto al ensayo clínico que hace el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, Torres señaló que “todavía no hay datos suficientes para concluirlo. Hasta hoy (el jueves) hemos llegado a tener alrededor de 90 personas adheridas al estudio cuando necesitamos 400”.

Este medio le preguntó al médico infectólogo y epidemiólogo Eduardo López, director del ensayo clínico de la Ivermectina, acerca de las afirmaciones de la Secretaria de Salud y dijo que no tenía ninguna opinión. El médico López ha sostenido que se pronunciara para dar las conclusiones del estudio.



Con respecto al comportamiento de la pandemia en Cali y puntualmente, al pico de esta, que estaba previsto para finales de este mes, la Secretaria de Salud explicó que “la ciudad se encuentra en el primer pico epidémico, cuyo comportamiento ha sido diferente al de otras ciudades del país y del mundo. Subimos el número de casos reportados, pero este número está sostenido con una ligera disminución en los últimos días de acuerdo con inicio de síntomas”.



En medio de esta situación, en Cali se han reactivado restaurantes, moteles, gimnasios, autocines y, en pocos días, se reactivarán las operaciones en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.



Ayer, según reporte del Ministerio de Salud, en el Valle del Cauca se registraron 628 nuevos contagios de covid-19, la gran mayoría en Cali. Con esos contagios, el departamento llegó a 41.887 casos totales durante la pandemia.



En cuanto a fallecidos tras el contagio, se reportaron 37, 32 de estos en Cali; dos, en Palmira; y uno, en Tuluá, El Cerrito y en La Unión.



