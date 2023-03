Un fallo en primera instancia de la Personería Distrital ordena la suspensión del actual director de Planeación, Ricardo José Castro Irragorri, por presuntas irregularidades en la aprobación de la licencia de intervención y ocupación, la cual se concedió mediante la Resolución 9183 del 23 de agosto de 2021 que dio paso a la construcción del Monumento a la Resistencia, en el oriente de Cali.



Entre tanto, el funcionario, quien en ese entonces se desempeñaba como subdirector del Espacio Público y Ordenamiento Urbanísitico, anunció que apelará el fallo y asegura que todo se realizó en el marco de la legalidad.



A través de un documento, el ente de control detalla que logró comprobar que “el funcionario desconoció obligaciones contenidas en el Convenio Interadministrativo vigente entre la Alcaldía Distrital, Metro Cali, el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Infraestructura y Valorización, para la intervención, ocupación, utilización de vías y espacio público de la ciudad”.

De esta manera, la Personería considera que el exsubdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanísitico desatendió “la exigencia de contar con la aprobación previa de dichas entidades y especialmente de Metro Cali S.A con respecto a la intervención del separador de la Calle 26 con Carrera 46, que ya contaba con aprobación previa para el desarrollo de las obras de la troncal de oriente del Sistema Integrado de Transporte Masivo – MIO para su reubicación, lo cual Metro Cali solicitaba que se resolviera con prontitud”.



“De otra parte, se pudo comprobar que el investigado omitió el deber de notificar a Metro Cali S.A en debida forma, como tercero interesado y/o afectado por el acto administrativo proferido, transgrediendo lo establecido en el Artículo 37 del código de Procedimiento Civil y de lo Contencioso Administrativo y restringiendo la posibilidad a dicha entidad de presentar el recurso de apelación contra la Resolución de Aprobación de la Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público en áreas que se tenían dispuestas para las obras civiles ya contratadas”, añadió el documento.



Entre tanto, Ricardo José Castro explica que si bien la licencia de este monumento se emitió posterior a su construcción, se dio “dentro del marco legal, y luego de un trabajo técnico arduo en el cual se verificó la estabilidad del monumento y todos los requisitos legales para un acto administrativo del cual hoy me sancionan”.



“Este monumento tiene un origen popular el cual participaron líderes de la comunidad y funcionó como herramienta para superar la crisis del estallido social del año 2021. Nuestra responsabilidad como la Alcaldía siempre fue salvaguardar la vida y utilizar el diálogo como un instrumento para restablecer la paz en la ciudad”, agregó el funcionario.



Por último, anunció que en los próximos días apelará el fallo, y advirtió: “Es importante saber que es un proceso disciplinario en contra mía y en ningún momento pone en riesgo la existencia del monumento”.

