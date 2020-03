Llamado a no desasistir a habitantes de la calle y ancianatos

El almuerzo es un interrogante diario para al menos 200.000 personas en Cali. Dos iniciativas con la filosofía de la Arquidióceis y el Banco de Alimentos buscan reducir ese drama con una ciudad casi cerrada.

Una de las iniciativas se enfoca en los habitantes de la calle y de los asilos; la otra para quienes viven del día a día.



El arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, escribió que “El Covid-19 está haciendo el milagro de unir la responsabilidad individual con la colectiva y política, sacándonos de la pandemia del individualismo salvaje. No están solos, no estamos solos. No tengas miedo, estoy contigo, decía Jesús. Es amar al prójimo como uno se ama a sí mismo”.



En el grupo de contingencia para habitantes de calle y asilo se unen a Arquidiócesis de Cali, Fundación Sergente, Fundación Expreso Palmira, Fundación Pescador de Sueños.



“Es una iniciativa para garantizar la alimentación en sectores populares de la ciudad, durante el toque de queda nacional, decretado por la Presidencia”, dijo Fabiola Perdomo, secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía.



Mientras tanto, la Arquidiócesis y el Banco de Alimentos, con Noticiero Noti-5 lanzaron #UnidosPodemosMás para quienes viven del ‘diario’ en distintos sectores de esta capital.



La campaña es apoyada por la Andi Valle del Cauca, Asocaña, Cavasa, Comité de Cafeteros, Fenalco, Fenavi, Procaña, SAG, Noti-5, Comité Intergremial y Empresarial del Valle.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, dijo que “es decisivo que todos estemos unidos con gremios y comunidad”.



El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que “acatamos toda campaña orientada a tender las necesidades del pueblo y recogemos el planteamiento del Arzobispo y del Comité Intergremial”.



El Banco de Alimentos entrega 67.000 almuerzos diarios. El padre Óscar de la Vega dice que a los solidarios se les espera en sus parroquias o la sede del Banco ó a través del teléfono 8812066.



Los gremios se sumaron “para que todos nos unamos pensando en las personas que viven del día a día en actividades informales que no pueden trabajar con normalidad y llevar el sustento diario a sus familias”.



EL TIEMPO y ADN se unen en la difusión de los mensajes.

​

CALI