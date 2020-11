En Cali piden plata de crédito a Avianca y la decomisada en caletas

El alcalde Jorge Iván Ospina le pidió al Gobierno reorientar a entes territoriales los dineros destinados al crédito de US $ 370 millones aprobado a Avianca, pero que esa compañía ya no asumirá.



Mientras que los concejales Fernando Tamayo y Milton Castrillón le pidieron al Presidente que la plata de caletas vaya a inversión social.

"Si Avianca no va a usar el crédito entregado por el Gobierno Nacional, bien lo pueden orientar a entidades territoriales como la Alcaldía de Cali quien tiene facultades para asumirlo y condiciones crediticias ideales, sin embargo lo queremos a baja tasa a largo plazo y periodo muerto", escribió Ospina en Twitter.



( Le puede interesar: Cali con aumento de contagios y al borde de cerrar su clínica de covid )

Avianca obtuvo la aprobación de un préstamo del Gobierno por US$ 370 millones en el marco de su proceso de reorganización en los EE.UU. El desembolso fue suspendido por orden delTribunal Contencioso administrativo de Cundinamarca y en medio de controversia.

Ospina dijo que el dinero irían para atender necesixdades y proyectos en entes territoriales, pero que sería a tasas bajas y con un periodo muerto.

Si Avianca no va a usar el crédito entregado por el Gbno Nacional, bien lo pueden orientar a Entidades Territoriales como la Alcaldía de Cali quien tiene facultades para asumirlo y condiciones crediticias ideales, sin embargo lo queremos a baja tasa a largo plazo y periodo muerto — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) November 12, 2020

Mientras tanto, los Concejales Fernando Alberto Tamayo Ovalle y Milton Fabián Castrillón Rodríguez, le plantearon al Presidente la República, que los recursos que se incauten en las caletas productos del narcotráfico, se queden en Cali para inversión social.

La petición surge cuando se decomisaron más de 8.500 millones de pesos en una casa en Cali



La bancada del Partido Conservador informó que se elevó la solicitud al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y al secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, que se realice la gestión ante el Gobierno Nacional para que los $8.700 millones de la caleta encontrada en una vivienda campestre en el sur de Cali sean devueltos a la ciudad para fortalecer los programas de seguridad local. "Se necesitan recursos para la operatividad de la Fuerza Pública y para la compra detecnología que permita combatir el crimen organizado de manera eficiente yoportuna", dijo Tamayo durante la plenaria de control político a la gestión de la Secretaría de Seguridad y Justicia.



( También puede leer: Rebelión de bailarines para que la Feria de Cali se haga este año )

Anotó que "no puede seguir pasando que Cali pone los muertos y se vea afectada por todo lo negativo asociado al negocio del narcotráfico, incluida laestigmatización que vive la ciudad, y que cuando se encuentran caletasmillonarias de la mafia, los recursos no se queden en la ciudad generando lainversión pública necesaria para reducir las brechas de la inseguridad y lapobreza".



El proceso para que los dineros retornen a la ciudad en programas de inversión pasan por una decisión conjunta entre los ministerios de Justicia y Hacienda.



"Esperamos que la decisión sea tomada con prontitud y que no pasen años mientras la ciudad necesita los recursos. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) está entregando algunos bienes de extinción de dominio para proyectos locales, pero pasaron años para que esto se diera, incluso algunos predios están en estado de abandono y fueron, por mucho tiempo, focos de inseguridad y de insalubridad", aseguró Tamayo.