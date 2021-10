Alcalde de Cali invitó a 'no comprar cachivaches' en el día sin IVA

Una singular invitación hizo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, a propósito del día sin IVA que se realizará el próximo jueves en el país. "Invitamos a toda la comunidad a que participe activamente. Esto puede movilizar nuestra economía, pero no compre cachivaches, oriente su presupuesto a aquello que necesita en su hogar", afirmó Ospina.

En cuanto a las medidas que tomará la administración distrital durante el Día sin IVA, el Alcalde señaló que habrá control estricto al aforo en los almacenes y grandes superficies. No se exigirá el carné de vacunación.



Además, le solicitó a los administradores o gerentes de los diferentes almacenes o centros comerciales exigirle a los compradores el uso del tapabocas, la conservación del distanciamiento social y demás medidas de bioseguridad.



"Esta (el Día sin IVA) es una gran oportunidad si se puede generar con responsabilidad", señaló Ospina Gómez.



Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), regional Valle del Cauca, Octavio Quintero, afirmó que "tenemos muy buenas expectativas porque primero, la vacunación ha avanzado muy bien en la ciudad y segundo, porque no tenemos medidas restrictivas como 'pico y cédula' o de horarios".



Sin embargo, Quintero invitó a los comerciantes a controlar los aforos, el uso de tapabocas, el distanciamiento social y protocolos de desinfección en sus locales y almacenes.



El vocero gremial anunció que durante el Día sin IVA habrá horarios extendidos, la jornada comenzará más temprano y terminará más tarde.

