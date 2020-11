‘La consulta médica en salud mental debe ser oportuna’

La pandemia de covid-19, en especial durante el período de aislamiento preventivo obligatorio, ha causado una disminución en las consultas médicas relacionadas con la salud mental en Cali

Esta situación la dieron a conocer en el inicio de la Semana de la Salud Mental, que este año tiene el eslogan: ‘Más que nunca, tejiendo caleñidad y cercanía afectiva’. El certamen es organizado por la Secretaría de Salud de la ciudad.



“En el momento del aislamiento, las personas dejaron de asistir a los servicios asistenciales. En esta semana queremos hacer un llamado a la ciudadanía caleña para que otra vez se acerque a los servicios, bajo todas las condiciones de bioseguridad, porque es muy importante asistir a los servicios asistenciales cuando esto sea necesario”, afirmó Liliana Otálvaro, responsable del equipo de Salud Mental y Convivencia Social de la Secretaría de Salud de Cali.



“La pandemia ha generado un sinnúmero de afectaciones en la vida de las personas, como depresión, ansiedad, violencia doméstica”, manifestó Otálvaro.



Hasta el próximo viernes se realizarán actividades académicas y jornadas comunitarias y de movilización. Además, habrá cuatro jornadas académicas online en el horario de la mañana, en el cual, expertos sobre el consumo de sustancias psicoactivas, especialistas en convivencia y cultura ciudadana, economía del cuidado, duelos, activismos latinoamericanos y masculinidades no hegemónicas, se encargarán de abrir la conversación ciudadana. Los eventos contarán con invitados internacionales, filósofas, escritoras, analistas, periodistas y académicos.



Mañana, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, habrá el acto de movilización social denominado ‘Les queremos Vivas’. Además, se firmará un pacto de las políticas de la región por una Cali segura para las mujeres y las niñas. Durante el evento se lanzará la campaña ‘Un silbato para salvar nuestras vidas’.



El psiquiatra José Malaver afirmó que el personal de salud mental ha sido muy afectado por la pandemia, pero aún no se sabe en qué magnitud. “En salud mental, las consecuencias son a largo plazo, no se ven inmediatamente”, sostuvo.

Quienes estén interesados en participar se pueden inscribir en www.e-efectiva.com/semana-saludmental.



