En Cali hay dudas por regreso a clases y alternancia

Cuando empiece la alternancia de clases en Cali, es decir, jornadas presenciales con los trabajos en los hogares, el próximo 28 de septiembre, los jardines infantiles no podrán superar una capacidad del 20 por ciento en sus aulas.

En básica primaria (de primero a quinto), secundaria (de sexto a noveno) y media (de décimo a undécimo), la ocupación presencial en los salones oscilará entre el 20 y el 25 por ciento. Se espera que desde el 28 de septiembre, unos 280 colegios privados entren al piloto.



El alcalde Jorge Iván Ospina señaló que, como ha ocurrido con pandemias en siglos pasados, la humanidad entra en cambios con los retos de que la sociedad sea responsable en el cuidado.



Según el secretario de Educación de Cali, William Rodríguez, hay unos 75.000 estudiantes de educación básica primaria, secundaria y media en los colegios privados. No obstante, el funcionario reiteró que estos colegios son autónomos en enviar a estudiantes o no a clases alternas. Anotó que en este trabajo y en medio de dudas de cientos de padres de familia se han venido socializando los protocolos con la Confederación Nacional Católica de Educación (Conaced), y con las asociaciones de Colegios Privados (Asocopri) y de Colegios Bilingües de Cali (Asobilca), además de jardines infantiles.



Por eso, ayer, estos representantes de la educación privada firmaron un pacto por la vida con la Alcaldía, que garantice un regreso seguro a las aulas, con más prevención del coronavirus.



El acto se cumplió en el colegio Berchmans. Allí, se indicó que los pupitres guardan distancia. La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, dijo que si bien, los padres han podido tener más tiempo con sus hijos en sus casas, las clases virtuales han generado un estrés con una carga emocional y social.



Dijo que el coronavirus se ha ido controlando, aunque el alcalde Ospina teme un rebrote, pero espera que la ciudad esté más preparada.



Según la Secretaría de Salud del Valle, hasta el 14 de septiembre, 710 niñas y 765 niños, de 0 a 9 años, y 1.354 niñas y jóvenes, y 1.600 niños y jóvenes, de 10 a 19 años, tienen covid.

Opiniones divididas

Por eso hay dudas de padres. Leonardo Martínez piensa: “No es obligatorio mandar a los hijos. Cada familia decide. Pero no es justo que sean los menos afectados por el virus quienes más se sacrifiquen?”.



“¿Y quién asumirá la responsabilidad, en caso de un contagio? ¿A quien le exigiremos que nos responda?, preguntó Mónica Peña.



“Es cuestión de conciencia, como dice el alcalde. Posiblemente no será la única pandemia. Es cuestión de prepararnos (...) nuestras generaciones no deben continuar en el encierro”, sostuvo Rocío Sarria.



“Es decisión de cada padre enviar o no sus hijos, sin necesidad de críticas”, dijo Yole Echeverry.



“¿Ustedes papás, no salen a hacer mercado, a comer, a ejercicio (...) El riesgo es el mismo”: María F. Moreno.



“En casa se construyen cosas increíbles. ¿Por qué es tan difícil tener a nuestros hijos en casa?”, preguntó Marcia Espinal.



“Les quedará en sus conciencias, la salud de sus hijos”, opinó ayer Laura M. Peña, en una red social.



“Pueden firmar lo que quieran. Sé que mi hijo no controla tapabocas puesto, debo cuidar”: Eliana Valdés.



“No han entendido los viejos, ¿ahora niños? Mi niña se queda en casa con clase virtual”, dijo Juan David Carmona.



