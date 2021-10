Alcaldía de Cali definirá este viernes medidas para Halloween

El secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler, afirmó ayer jueves que no se ha pensado en imponer restricciones, pero eso dependerá del comportamiento de los habitantes de la ciudad durante el Día sin IVA.

(Puede leer: Día sin IVA: Electrodomésticos, lo que más han comprado en Cali)



"Mañana (hoy) tenemos una pequeña reunión como autoridades con el Alcalde (Jorge Iván Ospina), para ajustar dispositivos. No estamos haciendo restricciones, pero la apuesta es por el fin de semana, viernes, sábado y domingo también en el día del Halloween. Importante, que como nos vaya hoy (ayer), se van a tomar medidas rápidas y restrictivas o no", sostuvo Soler.



El funcionario dio a entender que esas medidas serían de toque de queda o Ley Seca. Esto dijo exactamente: "No queremos restringir el tema de los horarios que tenemos hasta las 3 de la mañana, no queremos restringir la venta de licor, no queremos tener que cerrar por violaciones al aforo, o por violaciones a la bioseguridad, o por imprudencia o porque generen desmanes centros comerciales ni ningún tipo de local".



(Le recomendamos: Oportunidad de empleo en tecnología para más de 8.000 vacantes)



Soler dijo que durante los dos últimos meses del año Cali será sede de importantes eventos como los Primeros Juegos Panamericanos Junior 2021 y tradicionales como el Festival Petronio Álvarez, el Festival de Mundial de Salsa de Cali y la Feria de Cali y esto demanda de sus habitantes "mostrar a Cali amigable con los visitantes".

Restricción para menores de edad en el Valle del Cauca

La Gobernación del Valle del Cauca sí tomó medidas de seguridad y control del orden público para este fin de semana del Halloween.



(Le puede interesar: Universidad Santiago de Cali recibe acreditación de alta calidad)



La gobernadora, Clara Luz Roldán, dijo que habrá toque de queda para menores de edad a partir del domingo 31 a las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del lunes 1 de noviembre, en los 40 municipios del departamento que no son distritos especiales.



"Hemos tomado la decisión para proteger a nuestros menores, para proteger a los padres de familia, de que el 31 de octubre pueden salir los niños, los jóvenes, todos disfrutar y pedir dulces, pero hasta las 11:00 de la noche. Después de esa hora no debe haber ningún menor de edad en la calle”, dijo Roldán en su cuenta de Twitter.

Medidas en Buenaventura

A través del decreto 0430, la Alcaldía de Buenaventura anunció que ningún tipo de vehículo automotor podrá circular este sábado 30 de octubre entre las 10 a. m. y las 2 p. m.



Según el decreto, esta restricción aplica para el recorrido: "Inicio por Centro Recreacional Comfamar sentido continente - isla, avenida Alejandro Cabal Pombo, avenida Simón Bolívar, hasta Boulevard (DIAN) punto final. Se aclara que la citada prohibición aplica para ambos sentidos viales (Continente - isla / isla-Continente) para cada punto referenciado".



(También lea: Implicados en desmanes en el Pascual no podrán volver al estadio por un año)



El documento precisa que La calzada de libre circulación únicamente será para el tránsito de vehículos automotores de los organismos de socorro, emergencias y seguridad.



Para el domingo 31 de octubre, la restricción aplicará entre las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el recorrido: "Inicio desde la DIAN, pasando por la calle 1, girando en sentido izquierdo para tomar la carrera 5A hasta tomar la calle 10, continuando por el sector F8 y avenida Simón Bolívar en sentido isla hasta llegar al punto final (DIAN)".

Lea más noticias de Colombia

Disparan contra camioneta en la que viajaba dirigente política en Magdalena

Policía capturó a dos pescadores por la muerte de manatí en Tasajera

Denuncian venta de tiquetes y paquetes turísticos falsos en El Rodadero