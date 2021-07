En Cali evaluaban si se aplica toque de queda por manifestaciones

En Cali estudian si se aplica o no la medida del toque de queda, como se aplicará en 40 de los 42 municipios del departamento.

Mientras tanto, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, informó que habrá toque de queda y ley seca en las noches, entre el lunes 19 de julio y el 21 del mismo mes.



Dijo que las medidas son para prevenir desmanes antes y después de las manifestaciones del 20 de julio, martes festivo, cuando se conmemorará la Independencia del país.



El toque de queda y la ley seca regirán a partir de las 7:00 p. m. del lunes 19 de julio hasta las 5:00 a. m. del martes, y volverán a las 7:00 p. m. de ese mismo 20 de julio hasta las 5:00 a. m. del miércoles.



Roldán sostuvo que la Gobernación avala el derecho a la protesta, pero indicó que se deben tomar medidas que den protección a la ciudadanía.



Para la conmemoración del 20 de julio, advirtió la Gobernadora: “Aceptamos y se respetan todas las protestas pacíficas y las marchas que se quieran hacer, pero no se permitirán bloqueos en ningún municipio del departamento”.



Roldán también afirmó: “Vamos a ofrecer una recompensa de 100 millones a quienes nos den información sobre aquellos que al margen de la ley, aprovechen estas protestas para dañar los bienes públicos y dañar sectores comerciales”.



Estas decisiones son parte de las medidas para prevenir alteraciones de orden público.



No obstante, en Cali no se había definido este miércoles, si también se aplicarán el toque de queda y la ley seca en esos días de manifestaciones, aunque hubo peticiones.



Por ahora, de acuerdo con el alcalde Jorge Iván Ospina, más de 3.000 policías se desplegarán en Cali, durante el 20 de julio, ante el temor por anuncios de vandalismo en ese día de manifestaciones en todo el país.



El mandatario de la ciudadanía en Cali dijo que siguen avanzando los diálogos con miembros de la Unión de Resistencias Cali (URC), para el cumplimiento, primero de los acuerdos que permitieron levantar la mayoría de los bloqueos.



El secretario de Seguridad de la ciudad, el coronel retirado, Carlos Soler, y el comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, brigadier general Juan Carlos León, dijo que habrá más controles para evitar el parrillero hombre en motocicletas, así como restricciones en cuanto a recolección de escombros.



Por su parte, los cuatro operadores del MIO, GII Masivo, Blanco y Negro Masivo, ETM y Unimetro, pidieron al Alcalde seguridad contra el vandalismo.



Según los operadores del MIO, el vandalismo en el paro ha dejado 18 vehículos incinerados, con pérdida total.



Otros 87 buses del masivo resultaron afectados por otros daños por vandalismo. Se pueden recuperar.



La reconstrucción del MIO asciende a 55.000 millones de pesos, según el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz.



