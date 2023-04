En redes sociales se encuentran a diario videos de atracos, robos y diferentes actos delictivos que alteran el orden público en Cali.



Sin embargo, buena parte de ese material audiovisual sería falso y actuado. Así lo expresó el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, al asegurar que desde hace varios días adelantan investigaciones a denuncias que ponen entredicho la veracidad de algunos de los videos.



(Le puede interesar: El fotógrafo que vio salir cadáveres de las tumbas durante terremoto de Popayán)

“Nos llegó un anónimo desde la semana pasada que estamos investigando con todas las autoridades. Algunos ciudadanos con la intención de hacer quedar mal a la ciudad, están creando videos ficticios de hurtos y robos, que ya hemos identificado que los toman desde el mismo vehículo, el mismo celular y la misma persona”, detalla Dranguet.



Asegura que en el momento en que van a verificar sobre la veracidad de algunos actos delictivos o denuncias “esa noticia no ha ocurrido, por eso con la autoridad de Policía estamos investigando a fondo esos posibles robos ficticios que lo que buscan es generar percepción de inseguridad y ponernos en una condición muy complicada”.



(Además: Increíble: camión de empresa de aseo transitó en Cali con remolque sin llantas)



“Sabemos que hay unas condiciones de seguridad muy complicadas que tenemos que atender, el hurto es uno de los indicadores que estamos combatiendo y con mucha fuerza, pero no está bien que algunos ciudadanos se quieran aprovechar de algunas condiciones para generar inseguridad y acentuar la percepción de inseguridad que a veces tenemos de la ciudad de Cali, por eso vamos a investigar y hasta las últimas consecuencias identificaremos las personas que están detrás de esos videos ficticios, falsos hurtos, cuando en realidad no ocurren”, finalizó el funcionario.

Más contenido de Colombia

JOSÉ ANTONIO MINOTTA HURTADO

CORRESPONSAL EL TIEMPO CASA EDITORIAL

CALI