Descubren ‘mafia’ de trámites en la Dirección de Planeación de Cali

“Dependiendo del negocio, es el dinero que piden”. Así explicó el director de Planeación de la Alcaldía de Cali, Roy Barreras Cortés, la manera como una “mafia” que presuntamente opera dentro de esta dependencia de la administración municipal, cobra por expedir certificados de uso del suelo y por realizar otros trámites urbanísticos.

Barreras reveló que lo descubierto es apenas la ‘punta del iceberg’ de las presuntas irregularidades que comete la red de funcionarios. Sin embargo, el director no informó qué servidores públicos han sido descubiertos y cuáles son sus cargos. Afirmó que, por ahora, tienen identificados a cinco funcionarios relacionados con ese tipo de prácticas.



“Le exigían a la gente dinero a cambio de usos del suelo, a cambio de viabilizar licencias de construcción, a cambio de no hacerle el control urbanístico. Lo primero que estamos haciendo es poner en conocimiento de las autoridades pertinentes, de la Fiscalía, los casos que hemos conocido”, afirmó Barreras, quien recalcó que los trámites urbanísticos, en Planeación Municipal, son gratuitos.



Los cobros que hacen los funcionarios implicados en esa organización, de acuerdo con Barreras, oscilan entre los 5 y 50 millones de pesos. “Había cosas en las que exigían 30, 40, 50 millones de pesos por viabilizar una licencia (urbanística); que exigían 5, 10, 20 millones de pesos por un uso del suelo y que exigían 20 o 30 millones de pesos no hacer el control urbanístico”, sostuvo.



En la mayoría de los casos, según el director, los cobros se hacen por expedir certificados de manera más expedita, pero también por tramitar documentación irregular, por ejemplo, usos del suelo donde estos no son permitidos de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).



“Es un fenómeno que viene ocurriendo durante muchos años y que queremos cortar de raíz. Necesitamos para eso la colaboración de la ciudadanía, que no cohoneste con esa corrupción, que la ponga en conocimiento y nos ayude a conocer esos casos para purgar esos funcionarios de nuestra administración”, señaló el director.



Debido a la reforma administrativa algunas competencias de control urbanístico pasaron de la Dirección de Planeación Municipal a la subsecretaría de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de Seguridad y Justicia.



A esta serán enviadas algunas de los casos descubiertos. Ayer también la Dirección de Planeación presentó el caso ante la Fiscalía.



Con respecto a por qué no se dio con todos o la mayoría de los integrantes de la red y solo se identificaron esas cinco personas, Barreras explicó que el grueso de los afectados “no denuncian porque necesitan el trámite”.



Sin embargo, el funcionario acotó que la identificación de esos pocos casos, “permiten ver que ahí hay un fenómeno irregular y que es un fenómeno que no empezó ayer sino que lleva años ocurriendo”.



Finalmente, Barreras invitó a los ciudadanos a que no se dejen extorsionar. “Nadie debe exigirle un peso a ningún ciudadano por hacerle un trámite urbanístico”, agregó Barreras y sugirió a los ciudadanos denunciar ante las autoridades a los funcionarios o personas que cobren por trámites urbanísticos.