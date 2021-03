Concejales denuncian 'desorden' en Cali con la instalación de antenas

La capital del Valle del Cauca se está llenando de antenas y su ubicación parece estar fuera de control.



La denuncia fue realizada por concejales, que le piden a la Secretaría de Planeación tomar cartas en el asunto.

El concejal Roberto Rodríguez Zamudio, aseguró que "en Cali hay 1.256 antenas, de las cuales, el 40 por ciento no tienen condiciones ni calidades de legalidad. Sin discutir que existen otras que no se sabe de quién son, de ahí que se necesita reglamentar esos usos del suelo para esos elementos de transmisión”.



Rodríguez recordó que desde el 2017 se solicitó el Plan Maestro de Servicios Públicos y las TICS, pero no se avanza en el estudio debido a la falta de recursos.



El corporado le solicitó a la Alcaldía Distrital dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 198 del Acuerdo 373 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial, en lo referente a la reubicación de las antenas repetidoras instaladas en los cerros tutelares de la ciudad, Cristo Rey y las Tres Cruces.



Además, anunció que estudiará la viabilidad para que Emcali, en desarrollo del Acuerdo 489 de 2020, establezca en su portafolio de negocios la prestación de este servicio, que integre la conectividad de los diferentes operadores de comunicaciones, que requieren el uso de antenas repetidoras en especial aquellas que tengan ubicados sus equipos en los mencionados cerros tutelares.



Por su parte, el concejal Milton Fabián Castrillón afirmó que en Cali las antenas han convertido la ciudad en un horno microondas, por lo que llamó la atención a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, entidad encargada de otorgar la autorización para la instalación de estas estructuras, para que haga un censo de esos elementos electromagnéticos que hay en la ciudad.



"La mayoría de estas antenas se encuentran en los cerros tutelares. Lo curioso es que la Arquidiócesis de Cali es propietaria de 22.000 metros cuadrados de tierra del cerro de las Tres Cruces, es por eso que como propiedad privada de la Arquidiócesis se han dado, en calidad de arrendamiento, algunos espacios para instalar un número de antenas que prestan el servicio de comunicaciones a la comunidad caleña y municipios vecinos”, reveló Castrillón, quien es el Primer Vicepresidente del Concejo..



Este concejal agregó que “se dice que las empresas pagan en promedio $5 millones de arriendo a quien permita la instalación de antenas en su casa, lo que explica la proliferación de antenas en los barrios” y subrayó que "la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a tener en cuenta ya que las antenas afectan la salud de los ciudadanos, con un campo electromagnético, lo cual está reglamentado en el Decreto Presidencial 195 de 2005”.



Para el concejal Terry Hurtado Gómez las antenas no solamente generan contaminación visual, sino que afectan la salud de los caleños. “Tenemos esa contaminación electromagnética, cercana a instituciones educativas. Incluso algunos propietarios decoran esas estructuras, pasando desapercibidas cuando se trata de antenas microondas, que generan riesgo. Por ello es clave, saber donde se ubican esos equipamientos de transmisión".



A este respecto, el secretario de Planeación de la Alcaldía de Cali, Roy Barreras, afirmó que "en el POT 2014, en el marco del Plan maestro de servicios públicos, está establecido que se estructure un proyecto priorizado que se ha denominado Torre única de telecomunicaciones. El propósito es sustituir todas esas torres que hay en los cerros de Cali por una infraestructura única, dentro del concepto de red neutra y de la eficiencia de la infraestructura compartida".



Barreras añadió que la idea es que a través de Emcali Telecomunicaciones se pueda estructurar ese proyecto para que Cali cuente con una infraestructura única de las que todos los operadores puedan hacer uso y se puedan sustituir todas esas torres de los cerros.



Finalmente, el Concejal Carlos Hernán Rodríguez preguntó si para la ubicación de las antenas en Cali estas se encuentran reglamentadas por el Ministerio de las Tics y la Agencia Nacional del Espectro Electromagnético. “Esas antenas deben cumplir con la norma legal a nivel nacional entre ellas, la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 110 de 2005”, afirmó.



