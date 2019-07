'En Cali deben crear alivios tributarios para atraer inversión'

Durante la audiencia de participación ciudadana para analizar la política pública de Desarrollo Económico, el presidente del Concejo y Ponente del Proyecto de Acuerdo, Fernando Alberto Tamayo, dijo que urge para Cali un plan de incentivos tributarios, con el fin de atraer la inversión privada, de lo contrario, advirtió, la política como tal “no servirá de nada”.

En tal sentido se pronunciaron 21 personas inscritas, quienes consideraron vital establecer un plan de exenciones tributarias para el Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros (ICA) y actualizarlo. También destacaron la necesidad de empoderar el emprendimiento y establecer los estímulos tributarios necesarios para atraer el capital extranjero.



Así mismo, algunos concejales piensan que es importante que la propuesta de Desarrollo Económico debe contener un alto porcentaje de inversión en educación en bilingüismo y, sobre todo, en carreras de ingeniería de sistemas y producción de softwares que son la mayor falencia que hoy tiene Cali para ser atractiva a las grandes multinacionales.



Erminsul Cano, vocero de las Juntas de Acción Comunales de Cali, indicó que existen limitaciones para el desarrollo económico de la ciudad. “Se necesitan incentivos para las pequeñas y medianas empresas que son las que generan empleo en la ciudad ante la ausencia de las grandes multinacionales”, expresó. Igualmente cuestionó los 155 Bancomunales existentes por considerar que no ofrecen soluciones a favor del microcrédito.

Eusebio Angulo, habitante del corregimiento La Castilla y representante de los agricultores de la zona rural, solicitó enfocar la política pública de Desarrollo Económico, dado que es un sector que no cuenta con recursos de parte del Estado Local. “En infraestructura vial estamos mal, ningún campero nos sube, tenemos un gran potencial económico y ambiental en agua, fauna y la flora. Podríamos tener un programa agroecoturístico que sea sostenible en el tiempo, pero para tenerlo debemos tener infraestructura para que la gente llegue”.



Andrés Ossa, del corregimiento Villacarmelo, resaltó la importancia de las políticas públicas de desarrollo sostenible. “Tenemos el puesto número uno en observación de aves. El 70 por ciento de Cali es zona rural, pero no tenemos mano de obra para trabajar en el campo, es importante desarrollar los bonos verdes, que paguen por el valor agregado de nuestros productos que conservan los bosques, al igual que impulsar el ecoturismo”, manifestó.



Fulvio Astorquiza, en representación de la vereda Cascajal, sector La Gloria, opinó que se trabaja para fortalecer las prácticas agrícolas y pecuarias amigables con el medio ambiente. “Pero se necesita apoyar los emprendimientos de las familias, seguridad y presencia policial en todo el sector rural y que la política pública haga inversiones en el campo”, sostuvo.

Panorámica de Cali. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

La concejala Clementina Vélez Gálvez respaldó el que en la política de Desarrollo Económico se pueda concertar parte del articulado a favor del sector rural fortaleciendo un programa de productos orgánicos.



Carlos Jaír Suaza, representante de la Mesa Cultural de la Comuna 14 conformada por 50 agrupaciones artísticas, dijo que esta es la gran oportunidad para que el sector cultural aporte a la industria creativa, que le apuesten a la conformación de empresas fortaleciendo la economía naranja, y dejar de ver a la cultura como una afición.



Stefanía Doglioni, directora ejecutiva de Cali Valle Bureau, encargada de promocionar a Cali y al Valle del Cauca, sostuvo que Cali no solo está en desventaja con otras regiones de Colombia, como Medellín o Bogotá; sino que compite con Guayaquil o Lima. “Necesitamos trabajar cuatro aspectos: bilingüismo, nos pasa muchísimo que la gente que nos visita y habla inglés no encuentra con quien hablar su idioma en restaurantes, pero peor aún en los mismos hoteles. Reducir la tramitomanía: en producción de eventos y realización de producciones audiovisuales perdimos una oportunidad que se fue para el Eje Cafetero con $2,7 millones de dólares en recursos que quedaron en esa zona. Creemos que deben haber incentivos en esa industria”, aseveró Dolgioni.



Diego Fernando Ramírez, productor de cine de 64A Films, explicó que un proyecto suyo tuvo que ser desarrollado en el Eje Cafetero y consistía en un producto audiovisual para Telemundo y Netflix. “Hay una necesidad exponencial de contenidos de muchas plataformas en el mundo y yo espero que Cali esté en la capacidad de proveer esos contenidos. Colombia está en la capacidad de competir con productos de alta calidad como cine, publicidad audiovisual y televisión”, indicó.



“Nosotros tenemos que salir a decir que somos jugadores, que Cali y el Valle del Cauca tiene como recibir las producciones, un proyecto de tres semanas de rodaje vale $1.800 millones. Tenemos talento, universidades que forman, necesitamos que la plataforma se organice en Cali, porque me ha tocado ir a Bogotá para agarrar las oportunidades”, expresó Ramírez quien agregó que es posible tener una industria regional audiovisual con perfil internacional en la región.



A preguntas del concejal ponente Diego Sardi, como apoyos, las ventajas que tiene Cali, la disponibilidad de grandes áreas para estudios de cine y televisión, el productor Diego Ramírez indicó que no se necesitan estudios: “la diversidad geográfica es suficiente y la luz natural de la ciudad es inmejorable, hay que gastar en promoción y en gente, crear un incentivo adicional al de la Ley 1556 (de 32 por ciento en los proyectos internacionales de dinero en inversiones) que puede ser del 5 por ciento adicional"..

La diversidad geográfica es suficiente y la luz natural de la ciudad es inmejorable, hay que gastar en promoción y en gente, crear un incentivo adicional FACEBOOK

TWITTER

Ramírez explicó que en una producción se generan 200 personas con contrato directo, 400 indirectos y en actores incluso se puede llegar a 3000 extras. “Cada proyecto puede traer a la ciudad $2 billones”, sostuvo.



Luis Fernando Aguado, que representa las industrias creativas, dijo que la nueva economía vende servicios inmateriales, vende experiencias. “La cultura no se ve como un gasto, ahora genera riqueza. La Feria de Cali generó una riqueza de $411.000 millones y se invirtió 10.000 millones de pesos por capital público y 5.000 millones, de los privados. La plata se queda en la misma ciudad, en el taxista, en el regalo, en los espectáculos que el turista visitó. El Petronio gastó $50.000 millones y generó 1700 puestos de trabajo, que traducidos a permanentes son 890 empleos. La cultura no puede pensarse como inversión de totuma, porque también genera ingresos”, dijo.



Yitcy Becerra, directora de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), seccional Valle del Cauca, apoyó la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico. “Una política nos da ese norte con iniciativas pequeñas hasta las más grandes. El 90 por ciento del tejido empresarial de Cali son pequeñas y microempresas, necesitamos traer más empresas grandes y que las pequeñas crezcan, para ello necesitamos talento humano preparado, reconversión tecnológica para estar a la par del reto de las nuevas tecnologías”.



Isabela Echeverry, directora de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Cámara de Comercio de Cali, indicó que han atendido 1500 empresarios en los últimos años. “Con una política que agregue más capital de financiamiento y de riesgo y capital humano, podemos avanzar, es necesario hacer que la ciudad sea atractiva como una ciudad competitiva”, expresó.



El empresario Juan Camilo Dorado manifestó que es necesario la llegada de capitales extranjeros como empresas anclas. “Solo 0,61% son empresas grandes, necesitamos emprender acciones para mejorar ese número. Hoy es complejo la constitución de registro, los permisos de construcción y patentes, necesitamos capacitar en bilingüismo, en big data, en servicio al cliente”, comentó. Agregó que se debe realizar un estudio de las cargas tributarias de la ciudad y establecer la internacionalización de las empresas caleñas a través de marca de ciudad.

Plazoleta de la Caleñidad, frente al Centro Administrativo Municipal (CAM), en Cali. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO



Ana Milena Saavedra, gerente de inversión de Invest Pacific, informó que desde la labor en promoción es supremamente importante la política pública de desarrollo económico. “Gracias al mercadeo de ciudad llegaron empresas como Sitel BPO que dio empleo a personas bilingües, DirecTV tiene trabajando a 2000 personas en temas de servicios”.



Carlos Emilio Muñoz aplaudió que se implemente el banco de las oportunidades, pero es importante crear conciencia en los beneficiarios de los créditos que el recurso se devuelva para favorecer a otros.



David Patiño, líder comunitario y candidato al Concejo, dijo que el Banco de Oportunidades es una estrategia importante para reducir el ‘gota a gota’, “que es un atraco a mano armada, con este banco se incluye al vendedor informal, personas con bajo grado de escolaridad, desplazados, emigrantes, desempleados que no han podido ingresar a una empresa y terminan poniendo un puesto informal. El 30 por ciento de sus ingresos se les va a intereses y terminan endeudándose después para poder pagar al gota a gota. La mora aumenta el pago y eso hace insostenible cualquier negocio”, explicó.



El emprendedor Andrés Felipe Muñoz dijo que conoce que es emprender sin plata. “La política sería una hoja de ruta que nos permita fortalecer el tejido empresarial. Propongo que se hagan mesas por sectores empresariales con el objetivo que se puedan hacer comprar en conjunto para hacer economías de escala, una ruta de crecimiento empresarial porque a la gente le falta asesoría, especialmente para el vendedor informal. Se necesita regular el tema del empleo en las App porque hay gente trabajando más de ocho horas sin que se le reconozca esa labor y dijo que es necesaria una Ley Antitrámite como la de Delaware (Estados Unidos), que a través de un formulario se constituye una empresa.



CALI