Durante la Semana Santa muchas personas ascienden a los cerros tutelares de Cali. Sin embargo, esta actividad se debe hacer con precaución debido a la topografía de esas montañas y la intensa temporada invernal que se registra en la ciudad.

“Dispusimos todo para activar el PMU (Puesto de Mando Unificado) Móvil en el acceso a los cerros, los días 14 y 15 de abril. Este quedará ubicado en la vía de ascenso a las Tres Cruces, al lado del hotel Spiwak. Desde allí se adoptarán las medidas preventivas que sean requeridas y se coordinarán los apoyos necesarios para mantener el orden, tanto de los ascensos a los cerros tutelares como de las procesiones”, explicó el secretario de Gestión del riesgo de emergencias y desastres de la Alcaldía de Cali, Rodrigo Zamorano.



Este PMU hace parte del Plan de contingencia y emergencia de la administración distrital para esta Semana Santa, desde el cual se activarán medidas de prevención y atención para la ciudadanía durante los días santos. El PMU será integrado por diferentes autoridades administrativas, militares y judiciales.



El subsecretario para el Conocimiento y la reducción del riesgo, Óscar Orejuela Osorio, dijo que “desde el PMU se podrán tomar decisiones tales como suspender el ascenso a los cerros por circunstancias atmosféricas o climatológicas adversas, que pongan en riesgo la salud y vida de las personas que desean subir a estos iconos caleños”.



Orejuela precisó que los organismos de socorro estarán presentes, además, en los controles de ingreso y salida del territorio, en diferentes sectores como la vía al Mar, Cali - Palmira, hacia Yumbo, entre otros. Asimismo, se apoyarán los distintos eventos de carácter religioso y masivo que se lleven a cabo en la ciudad durante los días santos, como procesiones.



Zamorano explicó que el ascenso a los cerros tutelares como Cristo Rey, Tres Cruces y la Virgen de Yanaconas, se podrán realizar teniendo en cuenta algunas restricciones y recomendaciones.



Cerro de las Tres Cruces:



El ascenso y descenso se hará únicamente por Chipichape.

Hora de inicio: 6:00 a.m. Hora final de descenso: 4:00 p.m.

El cerro tendrá una disponibilidad de baños para los feligreses.



Cerro Cristo Rey y Virgen de Yanaconas:

El ascenso y descenso se hará por la vía que lleva a los corregimientos Los Andes y Pichindé.

Hora de Inicio: 6:00 a.m. Hora final de descenso 4:00 p.m.

El cerro tendrá una disponibilidad de baños para los feligreses.



Restricciones: No podrán ascender a los cerros niños menores de 4 años, mujeres en estado de embarazo mayor a 4 meses, personas embriagadas o bajo la influencia de sustancias psicoactivas, personas armadas, mascotas, personas en bicicleta.

Recomendaciones para el ascenso

Los menores a partir de los 4 años que suban a los cerros, deben estar acompañados por sus padres o familiares responsables. Además, deberán portar una escarapela de identificación con el nombre completo y número de contacto.



Para los ascensos, use ropa y zapatos cómodos; llevar suficiente provisión de líquido para hidratarse, sobre todo si está acompañado de menores de edad o adultos mayores; use gorra y protector solar; no prenda fuego; no arroje colillas de cigarrillos encendidas, ni envases de vidrio o plástico a los cerros; no se salga del camino principal demarcado por las autoridades, para ascenso y descenso; transite con precaución; evite tumultos y conserve la distancia.

