En Cali, hay ciudadanos que siguen enfrentándose con los presuntos delincuentes, sobre todo, cuando se trata de atracos a mano armada.

No cesan los casos de justicia a mano propia, es decir, por parte de la misma comunidad, casos que se vienen registrando, especialmente, desde el año pasado hasta la fecha.



El hecho más reciente el de un hombre que presuntamente tenía un arma, quien llegó en una motocicleta al barrio El Ingenio, en el sur de Cali.



Al parecer, cuando trataba de robar a una persona, esta también estaba armada y desenfundó, desencadenando un cruce de disparos que causaron pánico y conmoción entre vecinos, al tratar de buscar un refugio seguro y evitar una tragedia, siendo heridos con alguna bala perdida.



Por fortuna no hubo heridos ni situaciones que lamentar. Pero, el llamado de la comunidad se debe a los robos que se han incrementado.



Cifras del Observatorio de Seguridad de Cali dan cuenta que hasta la primera semana de octubre iban más de 16.000 casos de atracos. El año pasado por esta misma época, la cifra era de unos 13.000.



El líder comunitario Antoni Parra dijo que los robos se volvieron cotidianos en El Ingenio. Aseguró que habitantes de sectores de este barrio llaman a la Policía, pero no obtienen la respuesta deseada.



Dice que si los casos no están grabados en cámaras de seguridad es poco o nada lo que las autoridades pueden hacer.



El fin de semana pasado se generó un debate entre la ciudadanía, luego de que un joven en moto que, presuntamente, habría tratado de atracar con arma de corto alcance a los ocupantes de una camioneta negra Volkswagen, estacionada en una de las calles del barrio La Flora, en el norte de la capital del Valle, recibió dos disparos desde el interior del vehículo.



El presunto atracador quedó muerto sobre la moto en la que se movilizaba, junto a la puerta delantera de la camioneta, por el costado del conductor.



Un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) habría hecho los disparos al presunto delincuente.



El abogado Élmer Montaña considera que en el caso de La Flora sería de defensa propia porque las personas en el vehículo se habrían estado protegiendo del presunto agresor.



En este caso de El Ingenio se busca precisar si se trató de justicia por mano propia que podría acarrear procesos judiciales, si la comunidad causa lesiones personales a los posibles maleantes, luego de que se hubiera cometido el hecho, o si fue por defensa propia.



En la Policía Metropolitana de Cali piden no convertirse en justicieros por su cuenta. Piden que la población llame al 1, 2 y 3, como línea de emergencias.



