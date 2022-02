En la Empresa de Recursos Tecnológicos de Cali (ERT) hicieron un llamado a los vallecaucanos para que denuncien el robo de fibra óptica de la red de telecomunicaciones, que ha dejado millonarias pérdidas y afectación a sus usuarios.



En esta entidad piden que la población se comunique a las líneas: 018000520620 o 6202020.

(Le recomendamos leer: Ruptura de tubería de gas sería la causa de incendio en Cali)

Conforme con lo manifestado por Edwin López Bouza, gerente de ERT, las pérdidas que ha generado el robo de la fibra óptica están tocando los recursos que se tienen establecidos para la expansión del servicio, más no para la reposición.



“En 2021 tuvimos robos que superaron los 600 millones de pesos. Es más o menos el 5 por ciento de los ingresos que tenemos del servicio de internet. Es un valor considerable porque son recursos que no se utilizan para expansión sino para reponer algo que ya estaba hecho”, dijo López Bouza.



Asimismo, mencionó que el año pasado se presentaron casos en Cartago, Pradera, Buga y en el corregimiento Amaime, en Palmira, causando una afectación para los usuarios por el corte del servicio.



“Con estos cortes se queda una comunidad perfectamente cinco o seis horas sin servicio. Los cajeros electrónicos, las tiendas y hasta una entrevista de trabajo virtual se puede ver cancelada producto de esto. No es solo el costo económico”, indicó.

(También: ¿Cómo quedarían las curules para Cámara de Representantes por el Valle?)

Los operarios de ERT esperan la comunidad se una y haga las denuncias a las líneas telefónicas establecidas. Igualmente, se puede realizar a través de la línea de atención 123 de la Policía; esto para los casos en que sea necesario avisar sobre la presencia de personas sin identificación de la ERT que manipulen la infraestructura de la empresa.



“Desde el gobierno de Clara luz Roldán hacemos todos los esfuerzos para que los recursos tecnológicos estén disponibles para la comunidad, realizamos un trabajo arduo con la policía y caleños. Por eso, queremos invitarlos a que ayuden a informar cualquier novedad”, añadió el gerente.



Pero, los usuarios de ERT no son los únicos que se afectan con robo de fibra óptica. Los de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) se suman a esas denuncias.



"A nosotros nos robaron el cableado de fibra óptica en el norte de Cali. Eso nos dejó sin servicio de televisión, teléfono fijo e internet durante unos tres meses", dijo un morador de un edificio en la calle 34 Norte con 2BIS, en el barrio San Vicente de la capital vallecaucana.

CALI

Más noticias de Colombia

-Las nuevas revelaciones de la Fiscalía contra exgobernador Richard Aguilar



-Este es el mapa de las zonas con riesgo para realizar campaña electoral



-¿Qué hay detrás de la tragedia invernal que dejó 15 muertos en Risaralda?