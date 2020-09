La confesión de Alexis Viera cinco años después de ser herido a bala

El 25 de agosto de 2015, el deportista llegaba con su esposa al barrio El Caney, sur de Cali, cuando aparecieron dos hombres que los encañonaron en el umbral de su casa, Los asaltantes exigieron entrega de dinero y pertenencias. Uno de ellos maltrató a la esposa de Viera, quien se movió a defenderla y recibió dos impactos.

Una de las balas le causó lesiones que en un primer diagnóstico médico hicieron pensar que nunca volvería a caminar. Pero el futbolista, con un lenguaje siempre de no dejarse vencer, ha logrado avances hasta llegar a erguirse y caminar, algo que era casi imposible desde lo científico.

En un video, cinco años después, Viera habla desde el cuarto de baño. "Estarás pensando qué te voy a decir sentado en el sanitario. Tranquilo no te voy a decir nada malo. Solo te voy a compartir con vos una intimidad que no he revelado en estos cinco años. En algún momento pensé decirla en una conferencia, pero no la saqué a la luz pública. Ahora lo hago porque todos los días veo mucha gente quejándose de cosas sencillas, por las que no vale la pena sufrir, que uno escoge sufrir y no se está dando cuenta que se está envenenando y se está perjudicando".



Le puede interesar: Se robó una foto de un bebé y la usa para decir que lo mató un policía

Wow fuerte, la verdad te felicito por tu manera de ver la vida y transmitirla mis respetos y admiración — luisito suarez (@luisitosuarez72) September 13, 2020

El deportista anota: "Hoy tengo en la mano un cáteter. Es una sonda que me introduzco donde ustedes se pueden imaginar para poder orinar, porque realmente la véjiga no me funciona. Es uno de los tantos problemas que me quedaron del incidenrte. Es una de las cosas difíciles que me toca vencer día a día, pero no me quejo, acepto lo que tengo y he aprendido a disfrutar la vida".

Gracias por tu testimonio fenómeno!!! Cuanta razón y verdad en 2 minutos!!! Abrazo enorme!!! — Ricardo G. Lunari (@ricardolunari) September 5, 2020

El discurso sigue: "Hoy te quiero preguntar realmente si valoras que te puedes parar de la cama, que puedes hacer las necesidades en forma normal, que valoras que tienes salud, que tienes familia...pero te quejas y te sigues quejando. ¿Hasta cuándo? No te das cuenta que estás dando un mal ejemplo para tus hijos, y no solo eso, no eres honesto consigo mismo porque dices que quieres seguir adelante, conseguir cosas importantes pero tu ejemplo no es el mejor".



Y remata su mensaje: Hoy te digo no de quejes, disfruta la vida con lo que tienes, con lo que te pasó. La vida es para disfrutarla y vivirla al máximo.



Lea también: Habla hombre que sacó a su hija a correazos de protesta contra policía

Reto con mi hija. pic.twitter.com/HdHIyWhcG5 — ALEXIS VIERA (@pulpoviera) August 31, 2020

Viera, nacido en Montevideo (Uruguay) y quien se quedó en Colombia con su esposa y dos hijos, impulsa una escuela de nuevos arqueros. Ha llegado a gestos como ir a la cárcel a perdonar a uno de los hombres procesados por el asalto y el ataque que casi le cuesta la vida.



El deportista se impone retos con su hija, su hijo o con amigos en ejercicios de destreza mental y física, con el mensaje de motivar a otras personas a que se quejen menos y vivan más.



En redes, Luis Suárez, jugador del Barcelona y paisano de Viera, dijo: "Wow fuerte, la verdad te felicito por tu manera de ver la vida y transmitirla mis respetos y admiración".

Tienes razón en todo lo dices, yo soy cuadraplegico, y pues entiendo muy bien todo lo que dices ahí, ojala la gente aya entendido lo de la sonda, por que hay gente que ni siquiera sabe que es una sonda, pero muy lindo mensaje, saludos — Estoy En Silla De Ruedas (@SillaEn) September 5, 2020

"Grande Pulpo. Cuando pasó lo que te pasó lloré de rabia y también pensé en lo malo que me habia pasado perder mi trabajo y muchas deudas, pero con tu enseñanza voy saliendo adelante. Sos un ejemplo para mí, Grande hermano, un abrazo", le escribió Andrés Rubiano.



Alvaro Padilla apuntó: "Hermano, Alexis, usted es una batería nueva. Recargado siempre del mejor optimismo. Usted no es ejemplo. Usted es lo que uno debe ser en momentos de duda. Mis más grandes respetos..de pie".



Además: Viajaron por un matrimonio y terminaron atrapados en Estados Unidos

Me llego este mensaje al alma, creo que lo necesitaba siempre he sido un optimista pero en este último mes por temas de trabajo he estado abrumado, estresado a pesar de que las cosas día a día van mejorando, y si me he quejado. Y no me doy cuenta de todo lo que he logrado — Mike Pedraza (@mpedraza75) September 5, 2020

Maribel Ramos anota: "Dios nos envía ángeles como Viera para hacernos caer de la nube en que andamos. Bendiciones!!"



Mao Villaveces le escribió: "Pulpo me sacaste lagrimas, gracias por compartir este mensaje, no te conozco personalmente pero gracias y un gran abrazo".

CALI