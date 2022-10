Tras 40 días del pacto realizado en Buenaventura entre las bandas ‘los Shotas’ y ‘los Espartanos’, como parte de su voluntad de paz en línea con la búsqueda del Gobierno Nacional de su anunciada ‘paz total’, autoridades han confirmado los pasos por seguir en los acercamientos con ambos grupos.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, estuvo en el puerto vallecaucano el martes pasado, desde donde ratificó que la ciudad cumplía 37 días sin torturas, desapariciones o asesinatos en la zona.



La disposición de los integrantes de las dos bandas para buscar un acercamiento para dialogar su eventual tránsito a la legalidad se mantiene. No obstante, el comisionado explicó que solo se puede hablar de acercamientos para “dialogar su eventual tránsito a la legalidad en el Estado social y ambiental de derecho”.



Ellos han expresado su voluntad, pero para iniciar su desarme deben establecerse los marcos jurídicos que blinden el proceso y den garantías al sometimiento. En ese sentido, el Congreso tramita actualmente la Ley 418, también llamada ley de orden público, la cual permite al Gobierno establecer diálogos de paz con grupos criminales de origen político, así como someter a estructuras criminales.



Es decir, con ‘los Shotas’ y ‘los Espartanos’ no habrá diálogos de paz como los que se adelantarán con la guerrilla del Eln, sino que habrá sometimiento.



“Hoy en día tenemos grupos en Buenaventura, Tumaco, el Bajo Cauca que se quieren someter a la justicia y no tenemos un marco regulatorio único, entonces nosotros no les podemos decir a esos grupos que esperen mientras se tramita una ley porque se quieren someter ya, entonces hay que correr”, explicó Ariel Ávila, ponente de la Ley 418.



Panorámica de Buenaventura. Foto: Archivo EL TIEMPO





Adicional a esto, el Gobierno, bajo el liderazgo de la oficina del Alto Comisionado de Paz, prepara otro proyecto que habla específicamente de sometimiento, el cual se espera que llegue al Congreso en unas dos semanas.



El obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, ha sido el artífice de los diálogos. Él explicó que las dos bandas están firmes en su compromiso de parar la violencia y los asesinatos.



El paso siguiente, explicó monseñor, es hacer una caracterización de los cerca de 1.600 hombres y mujeres vinculados al proceso. “Saber qué hacen, qué expectativas tienen, qué pueden hacer para ir ambientando un poco la oferta institucional”, afirmó.



Además, espera que el comisionado se pueda reunir con los líderes de los dos grupos y los garantes del proceso cada 15 días para poder llegar a un acuerdo definitivo.



Con respecto a la tregua de no agresión, el obispo dijo que esta se quiere mantener y hasta ahora eso se ha conseguido, aunque es un tema “frágil porque no hay nada firmado, pero estamos construyendo (el proceso), y es que la firma sería al final. Por ahora estamos trabajando y lo importante es que no decaigamos en el proceso”.



Las bandas de la ciudad se han mostrado abiertas al diálogo. Foto: Archivo EL TIEMPO

En la noche del jueves se registró un homicidio; sin embargo, autoridades confirmaron que se trató de un hecho aislado y no estuvo vinculado a un enfrentamiento entre estos dos grupos criminales.



El obispo de Buenaventura consiguió que los integrantes de las dos bandas, que son subdivisiones de la llamada organización delincuencial ‘la Local’, se sentaran a dialogar y mostraran hechos de su disposición a hacer la paz. Uno de esos actos simbólicos fue un partido de fútbol que se realizó el domingo 2 de octubre, en el barrio Juan XXIII de esta ciudad de 400.000 habitantes.



A través de este tipo de actividades, los miembros de estas agrupaciones que otrora se disputaban a sangre y fuego los territorios han conseguido mantener, por el momento, su voluntad de paz para que el Gobierno Nacional contribuya en su acuerdo.



Para ese día, la Conferencia Episcopal de Colombia preparó un ‘Gran comunicado en favor de la vida y la paz en todo el país’. Monseñor Jaramillo contó en esa ocasión que los integrantes de estas bandas criminales le apuestan a la paz porque “quieren estudiar y formar pequeñas empresas (...); esto es una voz de esperanza en nuestro país”. El prelado les pidió al Gobierno y al sector privado que muestren voluntad para la reincorporación de estas personas a la vida civil.



Para monseñor Rubén Jaramillo, estos acuerdos han sido fundamentales para el distrito, pues la violencia ha disminuido considerablemente, por lo que espera que se pueda tener un acercamiento con el Gobierno. “Podemos decir que la gente podrá entrar a los barrios. En un mes se registró un solo asesinato, cuando antes eran 20 o 25 al mes. Es un signo muy importante”, resaltó el obispo a comienzos de este mes, cuando se dio el anuncio por parte de ambos grupos armados.

‘Los Espartanos’ están en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, así como en Juanchaco y La Bocana de esta ciudad; mientras que ‘los Shottas’ están en las comunas 11 y 12.



Según la Policía, los homicidios en Buenaventura han bajado este año en un 29 por ciento en comparación con 2021.



Vale recordar que, según datos de Medicina Legal, el año pasado hubo 191 asesinatos este puerto, con una altísima tasa de muertes violentas de 60,92 por cada 100.000 habitantes. Ciudades como Bogotá registró una tasa de 14,48 homicidios por la misma cantidad de personas.



La entidad también reportó, entre enero y agosto de este año, 97 homicidios, lo que significa un promedio de 12 asesinatos cada mes, los cuales se han evitado con la tregua entre estas dos bandas criminales.

