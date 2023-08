Por mayoría, la Comisión de Plan y Tierras del Concejo aprobó, en primer debate, el proyecto de acuerdo 217 que divide a Cali en siete localidades de cara a la asunción de la figura de Distrito Especial.



La iniciativa tiene sus contrapunteos en algunas zonas urbanas, en especial, en el área rural. Los concejales acordaron un censo, pero el tema será abordado en el segundo debate.

El proceso para convertir el municipio a Distrito de Cali, con siete alcaldías locales, agitó al Concejo.



Por mayoría se cerró el estudio y el jueves se dio primer debate al proyecto 217, que crearía 7 localidades con alcaldes y ediles en Cali Distrito.



El proyecto original del gobierno local tuvo cambios aseguraron los concejales ponentes, Tania Fernández Sánchez, Harvy Mosquera y Ríchard Rivera Campo.



Sus colegas Ana Leidy Erazo Ruiz y Terry Hurtado Gómez objetaron el trámite de proposiciones que modifican el articulado del 217 y no responden al querer de varios sectores de la comunidad.



Hurtado dijo que se retiró de la sesión porque se iba a votar con cambios hechos a puerta cerrada y otorgando al Alcalde más facultades y dejando las localidades a su disposición.



Fernández detalló que se cumplieron cinco fases, hubo 200 espacios y con 2.000 personas en participación ciudadana.



Se convocó a todas las personas interesadas, concejales, gremios y comunidad, para que presentaran propuestas de cambios o ajustes, en respuesta a lo que se recogió en la jornada de participación ciudadana en Comisión de Plan y las visitas a las localidades propuestas.



“Se están planteando en esta etapa de primer debate 25 cambios estructurales, que quedan escritas en proposiciones incluidas en la ponencia de primer debate y seguramente vendrán más rumbo al segundo debate”, afirmó Fernández Sánchez.

Con cinco votos a favor y dos en contra, el @ConcejoCali aprobó en primer debate el Proyecto de Acuerdo No. 217 con el que se determina la reorganización político administrativa de Cali como Distrito Especial.@GobiernoCali https://t.co/66XxBFUF4i — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 10, 2023

Los ponentes señalaron que las proposiciones se hicieron a favor de las Juntas de Acción Comunal y los Comités de Planificación, para corregir todo lo referente a la Localidad 5.



También para proponer un censo en área urbana rural, valorada por el Dane con 69.000 habitantes, cuando sabemos que eso no es así, dijo Fernández.



La concejala Erazo Ruiz afirmó “que la gente dijo no a Cali Distrito durante las visitas a las seis localidades. Eso es lo que queremos dejar sentado, es que con el proyecto una cosa dice la gente en la calle y otra decisión, la que adoptan los concejales”.



“Este proyecto no se inicia el primero de enero de 2024, se trata de un proceso de transición y ese censo será clave para definir los ingresos de participación local, pero tenemos que avanzar para la figura de Cali Distrito”, expresó la concejala Fernández.



Su colega Alexandra Hernández Cedeño dijo que el proyecto 217 “no está hecho a espaldas de los concejales. A nadie se le niega la entrada”.



Chicango indicó que se trata de temas relacionados con las funciones del Alcalde Local, los Jefes de los CALI (Centros de Atención Local Integrada), labores del Dagma, Infraestructura, Seguridad y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y lo relacionado con el manejo de los residuos sólidos.

