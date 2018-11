Despedida con aplausos y baile a un campeón de la salsa en Cali

Con un acto de bailarines fue despedido en la capital del Valle el féretro del bailarín, cuyas exequias se cumplirán en Popayán. Su academia se preparaba para el Salsódromo. Deja el ejemplo de la disciplina y la creatividad.

El accidente se presentó el viernes cuando Bryan Alexis Torres Illera se movilizaba en una motocicleta por el sur de la ciudad. Por motivos que no han sido precisados, el artista se estrelló con un vehículo particular en inmediaciones del barrio San Fernando, sur de Cali.



La muerte se produjo casi en el acto y causó conmoción entre quienes se preparaban para participar en el Salsódromo, evento que se convierte en la apertura de la Feria de Cali, los 25 de diciembre.

James Torres, padre del bailarín dijo que a su hijo le encantaba el baile desde los 5 años y se enamoró más de ese arte en la academia Bembelecuá que fundó la mamá hace cinco años.



En redes, el padre le escribió: "Te despedimos a tu manera y a tu modo

Te amo orgullo de mi vida".



Ya había alcanzado títulos mundiales de salsa como solistas y en pareja. Ya era coreógrafo e instructor de baile. El baile era su felicidad y allí encontró el amor. Todavía estaba celebrando ser padre de un hijo, como lo muestra un homenaje a su memoria.

Valeria Cortez le escribió en redes: "No sabes la tristeza y el vacío tan grande que me has dejado, te fuiste antes de tiempo, muchas metas por cumplir, pero el tiempo y los planes de Dios siempre can hacer perfectos, me enamore desde el primer momento en que te vi, fuiste lo mejor que me pudo haber pasado, gracias por todo los momentos que nos diste, y estos últimos 2 meses demostraste que fuiste el mejor y ejemplar papá del mundo, me siento orgullosa de todo lo que lograste, TE AMO MI GANDOTE".



.En julio la academia Bembelecua había alcanzado la selección para participar en el Salsódromo.

Brayan Alexis era clave en la organización y su aporte para el trabajo en equipo. Su mamá le escribió "Mi sonrisa hermosa, mi negro precioso Mi Pito Campeón, Mi Corazón de madre me dice que te me adelantaste porque vas a estar preparando la rumba para cuando nos encontremos mi gemelo, Te ami mi Pito trasciende tranquilo hacia la luz divina".

La familia tuvo en agosto la tristeza de la partida de la abuela. Bryan Alexis expresó su dolor por esa noticia.



En las últimas semanas se trabajaba para los compromisos diarios y los del fin de año. El bailarín era disciplinado y creativo con su actuación y también como instructor de baile.



En la despedida, los bailarines le ofrecieron una demostración de la pasión que se convirtió en la vida de Bryan Alexis Torres Illera.



Sus allegados dijeron que su cuerpo fue recibido en la academia donde fue velado y se produjo su traslado a Popayán, donde ayer estaban previstas las honras fúnebres