Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) consiguió reducir las pérdidas de agua potable en un 9 por ciento durante este año. Eso significa $90 mil millones, con efecto positivo en las facturas de los usuarios.

Según la entidad, mediante el trabajo coordinado de cada una de las áreas, la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado realiza diversas estrategias técnicas y administrativas que no solo han permitido consolidar y mantener la reducción de pérdidas de agua, sino llevar el servicio a nuevos usuarios.



“En lo que va corrido del 2022, el Índice de Agua No Contabilizada (Ianc), pasó del 50,38% en diciembre, al 47,87 % en el pasado mes de octubre, para un acumulado de 9,49% de reducción, desde el 2016, cuando ese indicador era del 57,36% del total del agua producida en nuestras plantas.



Además, de acuerdo con información de Emcali, el Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF), que es el indicador definido por la Comisión de Regulación de Acueducto para Colombia, pasó de 13,75 metros cúbicos por usuario al mes, en septiembre, a 13,66 metros cúbicos por usuario al mes, en octubre; indicador que está 2,52 metros cúbicos por usuario al mes, por debajo de la meta regulatoria.



El gerente de Acueducto Humberto Serna, señaló: “Las proyecciones de disminución de las pérdidas de agua, como consecuencia de las actividades en ejecución para el 2022, son muy alentadoras. Se espera estar muy por debajo de las metas establecidas y con ello aumentar la disponibilidad de agua para el crecimiento de nuestra ciudad, ya que durante el mes de octubre fueron incorporados 1060 nuevos usuarios”.



Estos resultados significativos para Emcali han sido posibles gracias a la sectorización hidráulica de la red de distribución, el rastreo de fugas no visibles, la optimización del suministro, la reducción de los tiempos para la atención de daños, el cambio masivo de medidores y el control a los fraudes de agua.



Durante el pasado mes de octubre la producción de agua potable y el suministro a los usuarios fue del orden de 19.844.164 metros cúbicos, para un promedio diario de 640.134 metros cúbicos.



El Gerente de Acueducto y Alcantarillado puntualizó señalando que continuará comprometidos con la reducción de pérdidas de agua para contribuir en el cuidado del medio ambiente para las generaciones futuras y en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

