Para no frenar reactivación, municipios del Valle sin toque de queda

Mientras los habitantes de Cali volverán a tener orden de quedarse encerrados en el puente de Reyes para prevenir la propagación del covid-19 debido a la alta ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo, los pobladores de los restantes 41 municipios del Valle del Cauca, con excepción de Buenaventura, no tendrán toque de queda.

Así lo anunció la gobernadora Clara Luz Roldán quien afirmo: "Mantendremos la restricción de movilidad cada noche entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente hasta el 15 de enero de 2021, para evitar fiestas y aglomeraciones nocturnas”.



La mandataria advirtió que la medida de ‘pico y cédula’ tal como ya ha sido decretado se mantendrá.



Roldán explicó que decidieron no confinar a los vallecaucanos el próximo fin de semana porque "en los dos distritos (Cali y Buenaventura) se concentra el 76% de los casos de la pandemia" y porque buscan no frenar la recuperación de la economía del departamento.



"Estas decisiones las tomamos para favorecer la reactivación económica en nuestro departamento, ante los esfuerzos que hemos emprendido en los últimos meses, reiterando la responsabilidad individual que cada ciudadano tiene en esta pandemia para evitar la propagación del virus", explicó Roldán.



Sin embargo, la gobernante advirtió que “los alcaldes que así lo consideren y basándose en los estudios epidemiológicos que estamos haciendo desde la Secretaría Departamental de Salud, podrán decretar restricciones adicionales para sus municipios y contarán con el apoyo del Gobierno departamental para su cumplimiento”.



En redes sociales se difunde el objetivo de algunos caleños de viajar a los municipios turísticos del Valle del Cauca para pasar el puente festivo y no quedar encerrados en sus casas.



Debido a la reducción de contagios y fatalidad del #Covid19 en la mayoría de los 40 municipios del Valle, he tomado la decisión de no decretar la medida de toque de queda extendido para el próximo fin de semana festivo en nuestro Departamento; exceptuando Cali y Buenaventura. — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) January 5, 2021

Después del fin de semana, el Comité de Expertos de la Salud, con la Secretaría Departamental de Salud y representantes de la red pública hospitalaria, evaluarán el avance de la pandemia en el departamento y el comportamiento de los vallecaucanos y de acuerdo a esa evaluación se tomarán medidas.



