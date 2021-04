‘Estamos logrando democratizar la inversión extranjera en el Valle’

En este 2021, la Agencia de Promoción de Inversión en Cali y el Valle del Cauca, Invest Pacific, cumple 10 años de gestión.

Cerca de 130 empresas extranjeras atraídas al departamento, inversiones por unos mil millones de dólares y 15.000 empleos creados, son las cifras gruesas que muestra Invest Pacific en su primera década, pero esta entidad sin ánimo de lucro ha trazado parte del camino que hoy recorren Cali y el Valle del Cauca.



Sobre estos temas, este diario habló con el director ejecutivo de Invest Pacific, Alejandro Ossa Cárdenas.



¿Qué resalta, ante todo, de estos 10 años de la agencia?



Invest Pacific ha logrado atraer más de 130 empresas de capital extranjero, que hoy en día le representan a la economía inversiones que superan los mil millones de dólares, que generan una derrama económica porque son empresas que vienen a integrarse con el aparato productivo local.



Por otro lado, la capacidad de estar generando gracias a esta inversión nueva que está llegando al territorio más de 15.000 empleos directos, formales, bien calificados y en unos rangos salariales por encima de la media.



Pero el resultado que nos llena de más orgullo, es el hecho de que estamos logrando democratizar la inversión extranjera del Valle del Cauca para que no solamente llegue a los municipios tradicionales, Cali, Palmira y Yumbo, sino que estamos logrando llegar con esta inversión extranjera directa a otros rincones del departamento. Nos llama la atención poder llegar hoy en día a más de 19 municipios, generar empleos allí y contribuir a que estos empiecen a consolidar una red de proveedores que puedan ofrecerles el tipo de bienes y servicios que necesitan las empresas de capital extranjero.



¿Qué caso destaca de empresas que hayan llegado a esos municipios?



Me encanta el caso de una compañía holandesa que se llama Florius Flowers y se estableció entre los municipios de El Dovio y Roldanillo. Es una empresa que cultiva flores de verano, cuya producción está totalmente destinada al mercado de Estados Unidos. En la primera quincena de diciembre de 2018, el año en que llegó Florius, El Dovio quedó desabastecido porque la empresa, que genera entre 250 y 300 empleos, pagó la prima y en el pueblo los empleos eran informales o por jornales y de repente en un solo día 250 familias recibieron una prima.



El bilingüismo es una de las apuestas de Invest Pacific...



Como entidad hemos aprendido a entender cuáles deben esos focos donde nos debemos concentrar para atraer inversión que impacte positivamente a nuestras comunidades.



Una de esas banderas que estamos ondeando desde hace unos cinco años es el bilingüismo. Hoy en día, Cali está ofreciendo oportunidades laborales a más de 3.000 personas que son bilingües y que son bilingües gracias a la colaboración público, privada y académica.



El objetivo es convertir a Cali en una ciudad bilingüe porque en la medida en que sea así vamos a continuar atrayendo inversión extranjera directa para poder ofrecer servicios globales en inglés a empresas de tecnología, pero también vamos a ofrecer la posibilidad de atraer empresas de las industrias de las tecnologías y las comunicaciones para que se establezcan en el territorio y podamos generar un empleo más calificado y mucho mejor remunerado.



¿Cuál ha sido la evolución de la agencia, de Cali, del Valle, en estos 10 años?



Hemos visto como el Valle del Cauca inicialmente era un territorio muy atractivo para inversiones de la manufactura, producto de la cercanía al puerto de Buenaventura y por su ubicación estratégica cerca de los principales centros de consumo del país y a nuestra infraestructura.



Hace cinco años comenzamos a generar conversaciones con empresas agroexportadoras de Perú, México y Chile para presentar a Colombia y el Valle del Cauca como esa expansión de frontera agrícola y hoy en día lo estamos alcanzando. Hace ocho años Colombia no exportaba más de 800 mil dólares al año en aguacate Hass y el año pasado Colombia exportó más de 100 millones de dólares en ese producto. Muchas de estas exportaciones gracias a las empresas de capital extranjero asentadas en el Valle.



La otra gran evolución son los servicios globales bilingües. Entre el año pasado y el 2021, cerca de 10 empresas de capital extranjero han llegado seducidas por el talento humano bilingüe de la ciudad.



¿La pandemia del covid que ha sido para ustedes?



Ha sido un replantear nuestras apuestas. Fuimos capaces de identificar rápidamente cuáles eran los sectores que se estaban beneficiando de la pandemia, para poder llegar a ellos y presentar a Cali y el Valle como destino de inversión.



En abril del año pasado pensamos que la inversión que íbamos a traer, se nos iba a frenar. Nos sorprendió mucho que al cierre del 2020 logramos atraer 16 proyectos, que invirtieron más de 200 millones de dólares y generaron cerca de 2.000 empleos directos.

