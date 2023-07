El avance de emprendimientos es una contra al desempleo y refleja una respuesta creativa en Cali y Valle del Cauca.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Luis Fernando Pérez, dice: “Hay construcción de región con el impacto social de nuestras empresas. Empresarios que creen en su gente, que apuestan al fortalecimiento de comunidad”.

En la región se promueve el ecosistema de emprendimiento e innovación. Los esposos y cofundadores de ‘Café Selvina’, Liliana Soto y Julio Esquivel, en pandemia probaron el saludable café de El Cairo (Valle). Empezaron a tomarlo en casa. Liliana llevó el tema a tesis de especialización y surgió el proyecto con café de origen.



Juliana Hurtado creó ‘Divino pecado’, al transformar el cuero en prendas únicas.



El emprender tiene siembras. El informe 'Ritmo Laboral', de la Cámara de Comercio de Cali, dice que la tasa de desempleo marzo y mayo fue de 11,1 por ciento, 1,5 puntos menos que en 2022 y 3,0 puntos por debajo de niveles prepandemia. Eso es 16.000 empleos más.

La empresaria Nancy Hernández, de DeliRicura, con el presidente de la CCC, Luis Fernando Pérez. Foto: CCC Foto: Cámara de Comercio de Cali

Panificadora con tecnología

En una vivienda del barrio Los Álamos se empezó a sazonar el sabor de los productos de panadería. Nancy Hernández y su hermano mantienen en alto la tradición de su familia.



Pero como la misma empresaria lo reconoce, el camino no es sencillo. “Empezó con muchas limitaciones con nuestros primeros trabajos”, dice la empresaria que asegura que la clave para conquistar mercados y lograr ventas es el desarrollo tecnológico. “Yo no puedo llegar a otros mercados, si no me tecnifico”, recalca. Y la familia lo hizo.



Tienen tres prototipos para aumentar el número de entregas de sus productos bajo la marca DeliRicura, industria panificadora que fortaleció su portafolio con tres nuevas alternativas para sus clientes: palitos con coco y avena; palitos con semillas y palitos con frutos rojos.



Y lo ha logrado con empuje y apoyo de Innpulsa, Procolombia y Cámara de Comercio de Cali. “A veces yo he querido tirar la toalla, pero mi hermano la levanta. Ese es el poder de la familia”, dijo.

Nathalia Plaza, directora de Mercadeo y representante en Cali de Fusión Selvática. Foto: Cámara de Comercio de Cali

Emprendimiento empezó en la casa

El ingeniero industrial Ricardo Londoño y la ingeniera química Diana Gaviria se idearon productos a base de frutas y hortalizas. Fue hace cinco años. Hoy es emprendimiento que se consolidó en el país como Fusión Selvática.



La directora de Mercadeo de la marca de cosméticos naturales y quien es representante en Cali de la misma, Nathalia Plaza, explica que se manejan más de 80 productos “que contienen los extractos de la tierra, frutas, verduras, hortalizas para cuidar el cabello, el cuerpo y el rostro”.



Señala que en los inicios, sus creadores trabajaron en fórmulas químicas “con ingredientes naturales sin preservantes y extrayendo todas las propiedades sin necesidad de meterlas a la nevera”.



La directiva reconoció que la Cámara de Comercio de Cali ha tenido un papel fundamental en el proceso de crecimiento de Fusión Selvática, tras participaciones en programas con apoyo a emprendedores y empresas desde 2021. De esta manera, la entidad ha recibido asesorías financieras para posicionar la marca. “Emprender vale la pena. Juntos podemos mover nuestra economía”, dice.

Ellos son miembros de las siete empresas que participaron en el proceso de internacionalización. Foto: Cámara de Comercio de Cali

Siete empresas del Valle exportan a los Emiratos

Siete empresas con la pujanza del Valle del Cauca aceptaron el desafío de exportar a Emiratos Árabes. Según la Cámara de Comercio de Cali, se seleccionaron 16 países que cumplen las condiciones como destino ideal para llevar productos de la región y que ya estaban siendo atendidos por naciones vecinas para incursionar en nuevas ventas. Son CI Colors of Nature, productor de café verde, cuatro empresas confeccionadoras de fajas (Fajas Gama Alta, Fajas Salomé, Manufacturas de Prendas Elásticas - Contour, Fajas Gama Alta y Moda de Colombia - Ska Studio), la empresa Aceite de Cacay y Agrolinares - Arlés y Green SQA que ofrece un servicio de monitoreo de canales digitales.



“Lo que más comercializamos es ciento por ciento prendas de control, entre ellas, fajas y nuestra acogida se debe a que son de excelente calidad. Nos preocupa comprar telas certificadas, amigables con el ambiente y totalmente colombianas”, dice el empresario Duverley Moncada, de Fajas Gama Alta.

La marca Virginia Salinas con productos en cuero. Foto: Cámara de Comercio de Cali

La caleña que le apunta a ser versátil y creativa en el cuero

La caleña Virginia Salinas creó su marca de artículos de cueros con su mismo nombre. Fue hace tres años y desde entonces, su idea hace énfasis en un concepto de moda que su creadora lo califica como un trascender de lo formal e inclusive, con la necesidad de vestir.



“Es un sello personal que comunica y refleja quiénes somos”, dice y anota: “Este emprendimiento nació como una pasión, el gusto por la creación y por la moda. “¡Me encanta!”.



Virginia es hermana e hija de una familia de mujeres que ha aprendido a darles valor a sus sueños. Asegura que, sus diseños buscan “resaltar identidades”.

También pone de presente que la fabricación de los productos Virginia Salinas son hechos por manos artesanas, en combinación con procesos creativos, amorosos, pacientes y con la consciencia de la fluidez.



“También es una marca que impulsa la economía local, apoya a artesanos locales, independientes, proveedores pyme. Se trata de un proceso que arranca desde las materias primas, la confección y la costura hasta el producto final con esta intención”, sostiene la emprendedora.



Su más reciente colección, tipo cápsula se llama ‘Amore’. Fue lanzada en enero de este año y se enfocó en los colores verdes, crudos, azulados claros, grises, verdes menta y rosa platinado. Bolsos que transmiten fluidez y sencillez en cuero textil.



