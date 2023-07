Tras la rueda de prensa en la que el Alcalde de Cali, el Secretario de Movilidad y el Presidente de Metro Cali, sobre una serie de medidas orientadas al fortalecimiento del sistema del transporte masivo de la capital del Valle del Cauca, las empresas operadoras del MIO, Blanco y Negro Masivo y GIT Masivo, hicieron algunas aclaraciones al respecto.



A través de una comunicación, las operadoras criticaron la afirmación del presidente de Metro Cali, Oscar Ortiz, sobre los recursos pagados por el municipio para subsidiar el transporte público.



(Le puede interesar: 'No puede ser respuesta del ministro de Defensa que no demos papaya': Clara Luz Roldán)

“No es cierto que por culpa del subsidio para que los caleños puedan movilizarse en el MIO la ciudad dejó de invertir en educación y salud porque el presupuesto para estas dos importantes carteras llega por transferencias nacionales”, detallaron.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente de Metrocali, Óscar Ortiz Foto: Metrocali

Explicaron que si bien es cierto que esta Administración “recibió 12 fuentes de financiación alternativas para aportar al pago de ese subsidio, y no las ha implementado”.



“También es cierto que se demoró más de tres años en firmar el convenio con la Policía para brindar seguridad a los usuarios del masivo y que durante la pandemia no quiso usar el crédito blando que ofreció el Gobierno Nacional para aliviar la crisis de los sistemas de transporte que se quedaron sin pasajeros por la cuarentena, mientras Barranquilla y otras ciudades sí lo hicieron”, indicaron las compañías de transporte.



Además coincidieron que la infraestructura del MIO no se protegió durante los hechos de vandalismo ocurridos en 2021, donde sufrió el deterioro del 90 por ciento de las estaciones y terminales, cuyo arreglo costó $38.000 millones.



(También lea: Video: dos hombres suplantan a funcionarios de la Alcaldía de Candelaria para atracar)



Las compañías recordaron la situación que se presentó con Unimetro, operador que quebró “por la negativa de la Alcaldía a pagar el subsidio al transporte público y sus constantes atrasos”.



Uno de los puntos que enfatizaron las compañías fue la deuda que en la actualidad tiene la Alcaldía de Cali con ellos.



“El no pago del subsidio supera los $75.000 millones. De ese monto $47.000 millones corresponden al subsidio del año pasado y el saldo restante a la vigencia de 2023. BYN | GIT”, detallan.



(Le puede interesar: Por iniciativa de animalistas la estación del MIO Plaza de Toros ahora es Guadalupe)



Sostienen que esa deuda dificulta realizar el mantenimiento de los vehículos, así como la compra de repuestos y combustible, y otros aspectos clave para la operación.

Se busca mejorar la operación del sistema. Foto: iStock

Es por eso que sienten que esta situación impacta a familias caleñas que trabajan con las operadoras.



“Por eso no se puede dar crédito a las afirmaciones del presidente de Metro Cali cuando señala a las empresas operadoras de no cumplir sacando la totalidad de la flota o cubriendo la cantidad de kilómetros programados, ya que, debido al atraso en el pago por parte del Municipio, el transporte público de los caleños se encuentra en un círculo vicioso que impacta negativamente a todos sus actores, especialmente a los usuarios del MIO que no reciben el servicio esperado. Sin recursos la operación será deficitaria”, explicaron.



Ante esta compleja situación, las gerencias de ambas empresas reiteraron su voluntad para “para sentarse a escuchar las propuestas que tiene la Administración e intentar llegar a un acuerdo que garantice la mejora del servicio de transporte público para Cali”.





CALI