Con aporte al ambiente, Baxter celebró sus 65 años en el Valle del Cauca

Con el respaldo a proyectos ambientales en el Valle del Cauca, Laboratorios Baxter, principal exportador de dispositivos médicos en el país, celebra sus primeros 65 años en Colombia.



Esta empresa, que hace parte de Baxter International Inc, tiene su operación principal en el país en el Valle del Cauca.

Baxter donará 400.000 dólares para la compensación de las cuencas de los ríos Arroyohondo y Cali, que ejecuta la alianza multisectorial liderada por la Corporación Ecovida a través del programa Agua Para Todos, que busca garantizar la seguridad hídrica del Valle del Cauca.



Hace unos años la compañía había apoyado un primer proyecto enfocado en mejorar la nutrición infantil a través de la producción de alimentos orgánicos con una inversión de 100.000 dólares.



Durante la celebración, que contó con la asistencia de la vicepresidente de la República, Martha Lucía Ramírez; la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, autoridades locales, comunidad y gremios, se sembraron en el sector de La Cabuyera, en Dapa, Yumbo, los primeros 65 árboles de los 60.000 que serán el aporte de Baxter para la conservación y restauración de las 20.000 hectáreas de bosque contempladas por el programa, ubicadas en siete municipios del Valle del Cauca (Cali, Dagua, Yumbo, La Cumbre, Vijes, Restrepo y Yotoco).



"Ratificando una vez más nuestro compromiso con Colombia y de manera particular con el Valle del Cauca a través de dos proyectos ambientales y sociales, que buscan trabajar en la reconstrucción del tejido socia de nuestra comunidad", afirmó Óscar Javier Pérez, gerente general de Laboratorios Baxter.



Pérez agregó que "cumplir 65 años de habernos establecido en Colombia es para Laboratorios Baxter motivo de felicidad y orgullo. Vincularnos al programa Agua Para Todos para la restauración de bosques, mejorar la nutrición infantil y promover la equidad de género, es nuestro compromiso integral con el desarrollo sostenible desde la perspectiva ambiental y social".



Los 60.000 árboles que serán sembrados por la empresa serán su aporte para "compensar nuestra huella ecológica y social, en línea con el propósito global de Baxter de alcanzar la neutralidad de carbono en las operaciones directas para 2040.



Al apoyar el programa Agua para Todos, Baxter también respalda la equidad de género. A través del Grupo Asociativo Ecohuertas, Agua para Todos beneficia a mujeres cabeza de familia, que reciben asesoría técnica, escuela de liderazgo, planificación y organización, alrededor de la necesidad de generar alimentación sana para sus hijos, lo que resulta no solo en el mejoramiento de la nutrición de ellos, sino en el establecimiento de un emprendimiento para la comercialización de sus cosechas y el sostenimiento de sus familias.



Baxter Colombia fabrica productos de cuidados críticos, nutrición, renales, hospitalarios y quirúrgicos.



