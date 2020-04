Empresas en Cali con hasta un mes para sostener sus nóminas

Bajo la crisis que vive el país por el coronavirus, la mitad de las empresas consultadas por la Cámara de Comercio de Cali podría sostener su nómina actual entre una y cuatro semanas.

Según los resultados de la Encuesta ‘Ritmo empresarial’ de la entidad de la capital del Valle del Cauca, el 54,1 por ciento de las empresas considera que puede sostener su nómina actual entre una y cuatro semanas. En otras palabras hasta por solo un mes o menos.



El mismo informe sobre el impacto económico por covid-19 da cuenta de que el 25,5 por ciento puede hacerlo entre cinco y ocho semanas, mientras que el 7,5 por ciento de las firmas planea mantener su actual nómina durante más de 12 semanas, es decir, unos tres meses.



Al indagar entre las empresas sobre el número de trabajadores, 58,2 por ciento indicó que no modificó su planta de personal en enero y marzo de este 2020 respecto a igual período de 2019; el 28,6 por ciento redujo el número de trabajadores vinculados frente al primer trimestre de 2019.



Además, el 25,5 por ciento reportó que no está en operación, tras la emergencia por el coronavirus que ayer dejaba 210 casos de contagio en el Valle del Cauca, uno de ellos en Guacarí, otro en Buenaventura y otro nuevo en Ginebra.

En el 37,4 por ciento de las empresas se está operando entre el 10 y el 20 por ciento de su capacidad instalada. Solo el 10,1 por ciento de las empresas reportó estar operando entre 80 y el ciento por ciento de su capacidad.



“Entre las empresas consultadas, 60,2 por ciento informó que ha adoptado medidas de trabajo desde casa (teletrabajo o trabajo remoto) para sus empleados durante la coyuntura del covid-19”, indica el reporte de la Cámara. “El 49,5 por ciento indicó que sus trabajadores se encuentran en vacaciones colectivas o programadas y 17,6 por ciento de las empresas informó que tomó medidas de inversión en dotación”, anota el informe.



A su vez, entre las cerca de 5.000 empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Cali, el 49,5 por ciento, es decir, casi la mitad, informó que tiene la capacidad financiera para cumplir sus compromisos (como pago de arrendamientos, deudas financieras, servicios públicos) durante tres meses. Apenas el 4,1 por ciento puede cumplir sus obligaciones durante más de tres meses.



Así mismo, el 60,7 por ciento de las empresas afirmó que presenta problemas para el abastecimiento de insumos o materias primas, entre las dificultades se encuentra la logística del transporte y de las importaciones, el cierre de las ventas de sus proveedores, escasez de productos, falta de recursos, entre otras. El 46,7 por ciento está realizando la virtualización de sus productos y/o servicios. “Según la percepción de las empresas, el 63,7 por ciento indicó que los precios de sus insumos o materias primas se incrementaron. El 64 por ciento de las empresas afirmó que no ha aumentado los precios de sus productos y/o servicios”, se lee en el informe que resaltó el presidente de la Cámara de Comercio, Esteban Piedrahita. El directivo resaltó que la encuesta también muestra que el 25 por ciento de las empresas está con su operaciones detenidas, entre discotecas, bares, restaurantes que no tienen domicilios.



La situación se vuelve más compleja, como afirmó el directivo, pues hay costos fijos que no dan espera, como pago de alquiler de locales, y de nómina de trabajadores.

El reporte recalca que entre las empresas consultadas, el 60,2 por ciento ha adoptado medidas de trabajo desde casa (teletrabajo o trabajo remoto) para sus empleados durante la coyuntura de covid-19.



El 49,5 por ciento precisó que sus trabajadores se encuentran en vacaciones colectivas oprogramadas y el 17,6 por ciento de las empresas informó que tomó medidas de inversión en dotación (guantes, tapabocas ydemás implementos de salubridad). El 63,7 por ciento indicó que los precios de insumos o materias primas se incrementaron durante la coyuntura de la pandemia de covid-19. El 64 por ciento de las empresas afirmaron que no ha incrementado los precios de sus productos y/o servicios.

“Desde el gran empresario, los artistas hasta el que clava una puntilla en el escenario están sufriendo el impacto de esta crisis cada vez más incierta”, dijo Stefanía Doglioni, directora del Cali Valle Bureau.



La industria de eventos es uno de los segmentos turísticos que mayor impacto económico genera en la región. Según Cali Valle Bureau, se debe tener en cuenta que el gasto promedio por día de este perfil de turista es de 472 dólares, gasto que llega a ser tres o cuatro veces superior al turista vacacional.



CALI