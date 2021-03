El año en que todo cambió para la economía de Cali 

En el sector económico de Cali el primer año de la pandemia del covid-19 deja dos lecciones: la necesidad de ingresar a la formalidad y la urgencia de la transformación digital.



Los primeros 12 meses de la pandemia lo cambiaron todo y los empresarios y comerciantes debieron ajustarse a la nueva realidad para que sus negocios sobrevivieran. Otros se reinventaron.

Esta es la opinión del director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, Edwin Maldonado, y del presidente de Fenalco en el Valle del Cauca, Octavio de Jesús Quintero Gómez.



Maldonado explicó que la pandemia evidenció que muy buena parte de las Mypimes y las micro- empresas, que son cerca del 98 % del tejido empresarial de Cali, no tenían flujo de caja suficiente para sobrevivir más allá de un mes luego del inicio del aislamiento preventivo obligatorio que ordenó el Gobierno Nacional desde las cero horas del 25 de marzo de 2020 y que se extendió hasta el 27 de abril cuando abrieron los sectores de la construcción y el manufacturero.



“La capacidad de una empresa de afrontar crisis depende mucho de su tamaño y también depende mucho de su formalidad, no solo que estén registradas en la Cámara de Comercio, sino que tengan formalidad laboral y formalidad de sus productos. Eso se hizo evidente a la hora de recibir beneficios como el Paef (Programa de Apoyo al Empleo Formal) y acceder a créditos porque muchas empresas no tienen relaciones comerciales formales”, afirmó Maldonado.



Los problemas derivados de esa informalidad los vivió más intensamente el sector comercial. “Hay que decir la verdad: la mayor informalidad en Colombia y sobretodo en Cali está en el comercio porque es casi una economía del rebusque. Si el comercio formal e informal no estaban preparados para competir en tiempo normal, imagínese como será en tiempo de pandemia cuando a usted lo mandan a cerrar durante tres, cuatro meses”, manifestó el Presidente de Fenalco.



La apertura de varios sectores de la economía ha permitido la reactivación y la recuperación de los miles de empleos que se perdieron. Además, la vacunación genera más tranquilidad. Sin embargo, la pandemia sigue y para Maldonado y Quintero es primordial acelerar la transformación digital.



Maldonado acotó que muchas empresas adoptaron el cambio y le sacaron provecho a las nuevas tecnologías, pero otras están rezagadas. Quintero dijo que muchos comerciantes subsistieron gracias al e-commerce y para otras es el gran reto de este año.



CALI

