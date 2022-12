"Fui al baño y había dos tipos que empezaron a pelear. Yo me quise alejar, pero cuando lo hice, uno me tiró las cadenas desde atrás, por la espalda".



Quien habla es Raúl Gasca, uno de los dueños del circo de Los Hermanos Gasca, quien contó cómo estando en el Superconcierto de la Feria de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, el pasado 27 de diciembre, fue blanco de un atraco.

"Yo no me dejé. Las agarré. Pero uno de ellos me pegó en un brazo. Después sentí que me echaron a la cara. No sé si era una sustancia. Era algo que me cayó en un ojo", siguió contando.



Después del forcejeo, el empresario logró quedarse con una de las cadenas, la más delgada, en la mano.



Luego, los dos hombres desaparecieron.



"Me arrancaron hasta la camisa. Luego, escuché que a otras personas también las robaron de la misma forma. Les quitaron cadenas y teléfonos celulares", siguió contando.



Enojado salió del escenario deportivo, pese a que el concierto que tuvo en su nómina a Maluma y a Silvestre Dangond, no había acabado. Faltaban tres artistas.



El empresario pidió a las autoridades en Cali estar más atentas en estos espacios, sobre todo, de esparcimiento para la comunidad, como lo fue el estadio Pascual Guerrero.



En octubre de este año, una joven que se identificó como Catalina Herrera contó un hecho similar, cuando fue al baño del Pascual, donde América se enfrentaba al Atlético Nacional.



La joven, que llegó a estar desaparecida por horas, contó que en un momento se encontraba en el estadio con su hermano y luego, según dijo en ese entonces, en redes sociales, salió del baño del escenario deportivo y sin saber terminó en la autopista Suroriental de la capital del Valle.



Es una incógnita que la misma hincha aún mantiene, pues se pregunta cómo estaba en un momento en el estadio y luego recuerda estar en la autopista. ¿Qué pasó en esas horas y en ese trayecto de más de un kilómetro hasta la Suroriental?



A eso de la 6:40 p. m. pasadas, cuando se acercaba el final del primer tiempo del partido, Catalina le dijo a su hermano que iba al baño. Le entregó su bolso con su teléfono celular.



Transcurrieron los minutos. Al comienzo, el hermano pensó que seguía en el baño. Sin embargo, la joven no regresaba.



¿Dónde estaba Catalina?, se preguntaba el hermano, quien pidió ayuda para buscarla, luego de que el partido había finalizado después de las 8:00 p. m.



Pero nada. Así mismo alertó a la familia, a amigos y allegados.



"Urgente, Catalina Herrera, desaparecida el día 2 de octubre de 2022, en el estadio olímpico Pascual Guerrero, partido América y Nacional. Desaparecida desde las 6:40. Se dirigió al baño y no volvió a tribuna occidental", fue el mensaje difundido por las redes.



Por fortuna, para la joven, el capítulo terminó cuando apareció y pudo llegar a su vivienda, en el sur caleño, desorientada, aunque a salvo.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI