Comunicadora le apunta a un emprendimiento con los 'Siete Santos'

La pasión por el universo de la moda y sus tendencias fueron más suficientes para que Juliana Burgos pasara de mirar revistas, pasarelas y programas especializados, a aventurarse con ser protagonista.



Como resultado, nació Siete Santos, una propuesta de camisas y camisetas sencilla, con alma minimalista y diseñada para hombres amantes de lo clásico.

Cuenta la joven empresaria y comunicadora social, que todo empezó desde el momento que terminó su carrera en la Universidad Javeriana y viajó a España a estudiar Asesoría de imagen y 'Personal Shopper'. Cuando regresó a la ciudad, se propuso darle vida a su propuesta.



Como a muchos jóvenes emprendedores, su primer año estuvo lleno de momentos gratos y complejos que la llevaron a "crecer y aprender" de este universo de la moda.



"Me acuerdo que quería sacar muchos colores y muchas referencias, pero al final te das cuenta de que esto es de a poquitos. También me acuerdo que saqué azul y rosado, después otro azul y una blanca, así sucesivamente. Fue divertido, fue ensayo y error", cuenta la empresaria.

Juliana Burgos ha aprendido a sortear los retos que le impone la pandemia. Foto: Siete Santos

Sin lugar a dudas, otro de los momentos difíciles para Juliana y su marca fue la pandemia, que la llevó a replantear su modelo de negocio y buscar nuevas oportunidades.



“La pandemia nos ha ayudado un montón, incluso, a que el mercado de la camisetas se disparara. Muchos hombres hoy en día no compran la camisa, sino la camiseta para estar cómodos en sus casas y más si es una camiseta 100 por ciento en algodón, que no te da calor, no se arruga y con colores sobrios”, asegura Burgos, quien por la pandemia debió cerrar un local que tenía en un centro comercial del oeste.

“Tuve el acompañamiento de un diseñador y a él le entregué todas las ideas de cómo me soñaba la marca; las líneas gráficas, los colores y todo lo que tenía en mi cabeza, que era ropa para hombre, sencilla, cómoda, fresca y clásica a la vez. Es un producto sobrio y minimalista. Ante esto, el diseñador me pasó varias propuestas de nombres y entre ellas estaba Siete Santos con su línea gráfica. Me gustó como sonaba y así se quedó”, recuerda Burgos.

Las creaciones de Siete Santos se caracterizan por su sencillez y minimalismo. Foto: Siete Santos

Con la marca, Juliana vive en carne propia el rigor de lo que es emprender y a su vez lo apasionante de plantearse nuevos retos para lograr sus sueños.



“Hoy en día, mi mamá hace parte de la labor en Siete Santos, un domiciliario y yo. El taller que tengo es tercerizado, así que por el momento somos tres personas. Mi familia me apoya, porque adicional a este emprendimiento trabajo de 8 a. m. a 6 p. m., así que me organizo para hacer los despachos y trabajar las redes sociales, que es por donde estamos”, explica juliana, mientras trabaja en el reto de ampliar su producción y más adelante, volver a tener una tienda física.

En busca de oportunidades para los jóvenes



El secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés, explica que en estos momentos hay grandes oportunidades en el emprendimiento en los jóvenes y la empleabilidad, pero muchas se pierden por aspectos como el educativo.



“Una es la economía digital o la industria 4.0, pero hay poca demanda, porque buscan programadores que en Cali poco hay, y muchos los requieren bilingües a un nivel B2+ y eso significa que deben ser personas jóvenes con un alto nivel de inglés. La otra gran oportunidad, consideramos que está en la economía creativa y cultural, pero en estos momentos está pasando por una situación difícil. Esperamos que el próximo año sea más próspero”, dice el funcionario.



Sin lugar a dudas, desde su dependencia trabaja a gran escala sobre la empleabilidad en los jóvenes, teniendo en cuenta los niveles de desempleo en este grupo poblacional.



“Definitivamente, creo que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo con la empleabilidad. Las tasas de desempleo en los jóvenes son mucho más altas, en Cali cerca de cada 10 jóvenes, 3 no tienen empleo, y por su puesto eso agrava la situación económica de los jóvenes en la ciudad, por eso creemos que se tienen que trabajar estrategias a corto y mediano plazo”, comenta Cortés, quien asegura que trabajan en proyectos con la Universidad de Valle y Parquesoft.