Parasoles, de cubiertas de lujo en Cali a campamentos hospitalarios

Los momentos difíciles y de crisis han sido para Michel Delcourt retos y oportunidades para reinventarse y superar esas coyunturas. Muy joven, a los 25 años, dejó su país, Haití, ante las tensiones sociales generadas por el gobierno del entonces presidente Jean-Claude Duvalier. De esa isla tropical llega a Colombia en 1982.

Su hijo, Daniel Delcourt, cuenta que “era un apasionado del windsurf, conoció el lago Calima y se enamora de la región y decide instalarse en el Valle”.



Se casa con Esmeralda Hernández y juntos fundan lo que hoy es Parasoles Tropicales, con planta en Yumbo, municipio vecino a Cali, empresa especializada en soluciones arquitectónicas para exteriores, como mobiliario y cubiertas para terrazas o cerramientos para eventos.



“El primer toldo enrollable en la región lo puso él”, recuerda Daniel, quien agrega que la empresa genera 270 empleos y se ha especializado en cubiertas desde 20 hasta 2.000 metros cuadrados.



“Hemos trabajado con universidades, hoteles, restaurantes, bares. Son soluciones que se adecuan para todas las necesidades. Una cubierta de 1.000 metros cuadrados puede albergar a 5.000 personas paradas y a 1.000 sentadas”, precisa.



Pero la covid-19, que obligó a un aislamiento en todo el país decretado desde el pasado 24 de marzo, también llevó a parar la planta en Yumbo y oficinas en Bogotá, Medellín, Pereira y Barranquilla.



Y aunque por socios en China, España e Italia conocía de la pandemia, la presencia del virus en el país y el cierre abrupto de toda actividad laboral, productiva, académica, deportiva y de eventos masivos fue algo que no se esperaba este empresario.



“Somos un producto de arquitectura complementario, no somos de primera necesidad. La gente está preocupada por otras cosas y no por la pérgola de la casa. Nos pusimos a pensar qué opciones hay, con qué contamos, qué sabemos hacer”, dice Daniel, gerente nacional de ventas.



“Nos dimos cuenta de que el reto más grande que va a afrontar Colombia es ampliar la capacidad hospitalaria. Si en ciudades grandes con alguna infraestructura hay dificultades, mucho más en municipios medianos o pequeños. La situación es más compleja en zonas como Putumayo y otras regiones distantes del territorio, a donde se debe llegar pronto, con soluciones de fácil transporte y armado, con condiciones para seguridad de los pacientes y personal médico”, expone.



Después de consultas sobre normas de salud y otros aspectos, ahora la empresa ofrece campamentos modulares de 3,5 metros de alto y 7 metros de ancho y de 10 a 50 de fondo, con capacidad para atender hasta 20 personas, con separaciones con tela quirúrgica y otras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Son campamentos que cuatro personas, con herramienta menor, pueden armar en un día, en cuanto a infraestructura básica. Luego siguen instalaciones eléctricas y otros componentes. Y hay dos opciones en cuanto al piso, de acuerdo con las necesidades, si se trata de una unidad de cuidados intensivos (UCI) y otro más económico para cuidado ambulatorio.



“Se consiguieron proveedores aliados y podemos proporcionar planta eléctrica, conexiones eléctricas, iluminación, aire acondicionado y, muy importante, filtros fotocatalíticos para evitar dispersión de contaminantes por el sistema de aire”, dice.

“Se habla de adecuar hoteles como espacios de atención en salud, pero en los sistemas de aire se puede expandir el contagio y después tenemos un edificio ‘enfermo’ ”, advierte Delcourt.

“Hemos tenido muchas cotizaciones, secretarías de Salud, municipios, departamentos, son trámites que toman su tiempo. Estamos en las diligencias para el reinicio de labores de acuerdo con los protocolos establecidos”, señala.



Y finaliza enfatizando que “pasamos de hacer cubiertas de lujo y elementos de alta especificación a campamentos hospitalarios de volumen, un cambio de modelo de negocio de la noche a la mañana”.



