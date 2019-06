Emprendedores de Cali crearon plataforma para eventos en 15 países

Juan Camilo Sacanamboy, egresado del programa de Ingeniería de Sistemas y Telemática de la Universidad Icesi (2016), y Juan Felipe Salazar, egresado del programa de Diseño de Medios Interactivos (2015) de la misma Universidad, impulsan Peewah.

Esta es una plataforma online de gestión de eventos usada en unos 15 países por más de 30.000 personas. Ellos son organizadores de eventos de diferentes nacionalidades, y gestionan entre 20 y 30 eventos mensualmente en su plataforma tecnológica.



De acuerdo con la Universidad Icesi, la trayectoria laboral de Juan Camilo empieza en Icesi como monitor de materias, algunas como algoritmos 1, algoritmos 2, lógica y argumentación, desarrollo web y arquitectura de software.



"Se desempeñó como monitor de investigación junto a los profesores Juan Salamanca y Sandra Céspedes", explicaron en la Icesi.



Mientras estudiaba y trabajaba como monitor se inició la construcción y concepción de Peewah, junto a Luisa Cantillo (egresada del programa de Mercadeo Internacional y Publicidad y Administración de Empresas en 2016), quien fue la creadora de la imagen que hoy caracteriza esta plataforma. De lo que era en ese entonces el hobby de Juan Camilo resultó su proyecto de emprendimiento: Peewah. Juan Camilo realizó su práctica empresarial en su propia empresa.



Actualmente, Juan Camilo es gerente de Peewah, creada en 2016 y formalmente establecida a partir de 2017. Entre sus funciones están coordinar el equipo de desarrollo tecnológico, coordinar las campañas de mercadeo y establecer las relaciones y los grandes negocios.



"Lo que hace relevante a Peewah en el mercado es su valor agregado, que consiste en involucrar a todos los interesados en un evento en el mismo lugar", dijo el emprendedor.



“Somos la plataforma tecnológica que permite gestionar más aspectos de los eventos a través de internet, sin necesidad de que el organizador sea un experto en tecnología ni en organización de eventos, incluso si es su primera vez. Esto lo hemos logrado gracias a nuestro socio Felipe, que garantiza que el diseño de la experiencia del usuario sea fluido y tenga en cuenta a los usuarios que son menos expertos en temas tecnológicos”, afirmó el icesista Sacanamboy.

De su vida personal y profesional, el egresado atribuye de su formación en Icesi la capacidad de ser autodidacta.



“Cuando se elige el camino de emprendedor uno se da cuenta que uno no tiene una única responsabilidad, si no diez a la vez y tienes que estar pendiente de que todas las cosas se hagan y hay muchas cosas que tú no sabes y tienes que aprenderlas por tu cuenta, porque son cosas que no son de tu propia disciplina", dijo el egresado.



"Entonces en mi caso, a pesar de ser Ingeniero de Sistemas me ha tocado aprender sobre ventas, a hacer una presentación comercial efectiva, a negociar con inversionistas, a realizar un plan de marketing digital, entre otros aprendizajes que no se relacionan con mi disciplina, pero que gracias a la Universidad pude darme cuenta que tenía la capacidad de aprenderlas por mi cuenta", añadió.



El egresado anotó que "adicional a eso a tener un espacio en el cual uno se relaciona con personas que son destacadas en sus diferentes áreas, entonces para mí ha sido muy fácil conformar un equipo ideal de trabajo, porque las personas que generalmente me rodean en el contexto de la Universidad, se diferencian por ser personas muy preparadas y profesionales”.



Entre lo que más recuerda Juan Camilo de la Universidad y su programa Ingeniería de Sistemas está: "La calidad de la educación, es decir, que todo el tiempo sentí que estuve recibiendo una educación de calidad y que compartía con personas que buscaban lo mismo, lo que generó en mí y me motivó a lograr grandes objetivos. Para mí, mi programa fue fundamental ya que mi empresa es de base tecnológica y tenemos un software que está en la nube, al cual han accedido miles de personas de diferentes países y eso sólo se pudo llevar a cabo gracias a mi formación como ingeniero de sistemas y telemático".



